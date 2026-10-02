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Temperaturni šok u BiH: U jednom dijelu zemlje -8, u drugom se očekuje 30 stepeni

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02.10.2026 21:08

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Сунце, лијепо вријеме
Foto: pexels/Tuğba

Posebno je zanimljiv ogroman kontrast između najnižih jutarnjih i najviših dnevnih temperatura u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Početak oktobra u Bosni i Hercegovini donosi velike temperaturne razlike. Dok je u Rakitnici jutros izmjereno čak minus osam stepeni, a slično bi moglo biti i tokom vikenda, u Mostaru se očekuje temperatura od oko 30 stepeni.

Podatke je objavio BH Meteo, uz upozorenje da bi u Rakitnici tokom naredna dva jutra moglo biti još hladnije. Temperatura bi se u ranim jutarnjim časovima mogla približiti dvocifrenom minusu.

Razlika između jutarnje temperature u Rakitnici i očekivane dnevne temperature u Mostaru iznosi gotovo 40 stepeni. Ova dva područja udaljena su manje od 150 kilometara vazdušnom linijom, što najbolje pokazuje koliko vremenske prilike u BiH mogu biti različite na relativno malom prostoru.

Hladno jutro zabilježeno je i na Sokocu, gdje je izmjereno minus dva stepena. Sokolac je inače poznat po niskim jutarnjim temperaturama.

Dok se u planinskim krajevima bilježe mraz i temperature ispod nule, Hercegovinu očekuje gotovo ljetno vrijeme. Upravo ovakvi kontrasti početkom oktobra još jednom pokazuju klimatsku i geografsku raznolikost Bosne i Hercegovine, prenosi Avaz

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