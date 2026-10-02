Bitkoin opet snažno raste: Pojavio se signal koji je dosad viđen samo pet puta

Bitkoin je danas snažno porastao i ponovo se približio nivou od 87.000 dolara, nakon što su novi podaci iz SAD pokazali znatno slabije zapošljavanje nego što se očekivalo.

Najveća svjetska kriptovaluta danas je dosegla oko 86.700 dolara, što je rast od oko tri odsto u posljednja 24 časa. Nakon ranijeg skoka iznad 87.000 dolara, cijena se tokom dana ponovo spustila prema 84.000.

Glavni današnji okidač stigao je iz SAD. U septembru je otvoreno samo 29.000 novih radnih mjesta, dok su ekonomisti očekivali znatno veći rast zaposlenosti. Stopa nezaposlenosti pritom je porasla sa 4,1 na 4,2 odsto.

Slabiji podaci povećali su očekivanja da američka centralna banka neće žuriti sa novim podizanjem kamatnih stopa. To obično odgovara rizičnijim ulaganjima, među kojima su tehnološke akcije i kriptovalute.

Pojavio se rijedak signal

Rast cijene dolazi u trenutku kada je bitkoin zabilježio i tehnički signal koji se u njegovoj istoriji pojavio veoma rijetko.

Džej Vuds, glavni tržišni strateg „Fridom kapital marketsa“, upozorio je da je 30-dnevni prosjek cijene bitkoina ove sedmice prešao iznad njegovog 365-dnevnog prosjeka.

Takvo ukrštanje trgovci nazivaju „golden kros“, odnosno zlatni krst. Iako naziv zvuči komplikovano, princip je prilično jednostavan.

Prosjek za posljednjih 30 dana pokazuje kako se bitkoin kretao u posljednje vrijeme, dok godišnji prosjek pokazuje njegov mnogo dugoročniji trend. Kada kratkoročni prosjek nakon dužeg pada pređe iznad dugoročnog, to znači da su novije cijene dovoljno porasle da počinju mijenjati širu sliku tržišta.

Drugim riječima, to je znak da se trend možda okreće iz pada prema rastu. Nije, međutim, garancija da će cijena nastaviti da raste.

Dosad se dogodilo samo pet puta

Prema Vudsovoj analizi, ovo je tek šesti takav slučaj u istoriji bitkoina.

Dva prethodna signala bila su kratkog vijeka. Nakon njih bitkoin je porastao 17,7, odnosno 85,3 odsto, prije nego što je ponovo krenuo prema dolje.

No, ostala tri prethodila su nekim od najvećih višegodišnjih razdoblja rasta bitkoina. Vuds navodi rastove od 5.789, 645 i 353 odsto.

To ne znači da će se istorija ponoviti. Tehnički pokazatelji temelje se isključivo na prethodnom kretanju cijene i ne mogu predvidjeti budućnost. Sam Vuds napominje da su takvi pokazatelji uglavnom zakasnjeli jer potvrđuju trend tek nakon što se dio promjene već dogodio.

Ipak, rijetkost ovog signala razlog je zbog kojeg Vuds smatra bitkoin posebno zanimljivim ulaganjem u četvrtom tromjesečju.

Do rekorda mu još nedostaje gotovo 50 odsto

Bitkoin je još daleko od svog istorijskog maksimuma od oko 126.000 dolara, dosegnutog u oktobru prošle godine.

Od sadašnje cijene morao bi porasti gotovo 50 odsto kako bi ponovo dosegnuo tu vrijednost. Vuds smatra da bi se bitkoin prema starom rekordu mogao vratiti početkom 2027. godine.

On nije jedini koji posljednjih dana postaje optimističniji.

„Sitigrup“ je juče podigao svoju 12-mjesečnu prognozu cijene bitkoina sa 82.000 na 113.000 dolara. Banka kao razloge navodi snažniju aktivnost na tržištu kriptovaluta, povoljnije makroekonomsko okruženje i ponovni priliv novca u berzanske fondove povezane sa bitkoinom.

„Siti“ očekuje oko pet milijardi dolara novih ulaganja u takve kriptofondove tokom idućih 12 mjeseci.

Bitkoin iza sebe ima najbolji kvartal u više od dvije godine

Promjena raspoloženja na tržištu već se vidi na cijeni.

Bitkoin je u trećem kvartalu porastao oko 44 odsto, što mu je bilo najbolje tromjesečje od početka 2024. godine. Prije toga imao je tri uzastopna kvartala pada.

Od julskog minimuma cijena je porasla oko 40 odsto.

Uprkos snažnom oporavku, bitkoin je i dalje ispod prošlogodišnjeg rekorda, a njegova cijena ostaje izrazito promjenjiva. Istorijski rastovi nakon sličnih tehničkih signala zato nisu pokazatelj da će se isti scenario ponoviti, prenosi Indeks