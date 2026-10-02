Minić za ATV: Stižu nove investicije - Srpska otvara prozor u svijet

Premijer Minić je detaljno predstavio ključne pravce djelovanja Vlade Srpske, obuhvatajući sve od strateških projekata u avio-saobraćaju, energetici i poljoprivredi, pa do sveobuhvatnih mera za podršku mladima, socijalnim kategorijama i unapređenju životnog standarda svih građana.

Analizirajući najnovije infrastrukturne korake, predsjednik Vlade je posebno izdvojio prezentaciju studije izvodljivosti za dalji razvoj aerodromskih kapaciteta, koju su za Republiku Srpsku besplatno izradili partneri iz Države Izrael.

"Juče smo imali prezentaciju u zgradi Vlade kada je u pitanju studija izvodljivosti. Naši partneri iz Države Izrael su smatrali, što me možda više raduje od samog ovog čina što su nam besplatno napravili studiju, koliko je bitno da kažu da Republici Srpskoj treba jedan pravi prozor u svijet. To je aerodrom koji će u narednih samo par godina duplo uvećati broj putnika i kargo saobraćaj, odnosno sve ono što je neophodno za promet roba. To je nešto što baš djeluje obećavajuće, a siguran sam da su to svjetski stručnjaci koji to ne bi napravili čisto da imaju nekakav poklon koji će nam uručiti. To značiti da Republika Srpska upravo kreće u onu fazu koju smo najavljivali, a koja je vidljiva nakon ukidanja sankcija i skidanja tih okova sa Republike Srpske”, istakao je Minić.

Prevazilaženje blokada: Od izolacije do međunarodnog partnerstva

Podsjećajući na izazove sa kojima se Republika Srpska suočavala u bliskoj prošlosti, premijer je napravio paralelu između ranijih blokada i današnje otvorene saradnje sa svjetskim silama.

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"Ne mogu da ne pomenem, a sigurno se i gledaoci sjećaju, kako je samo prije godinu i po dana izgledalo stanje u Republici Srpskoj. Imali smo lične sankcije prema svim najvišim nosiocima vlasti, banke su reagovale i sve je bilo prilično obeshrabrujuće. Sve ono što smo tada mogli čuti odnosilo se na odustajanje od projekata, nismo mogli izaći na međunarodno tržište novca, niti naći partnere. Sada je sasvim drugačija situacija. U zadnjih godinu dana pokazali smo šta se sve može kada imamo realan odnos prema Republici Srpskoj. Očekujem da tek sada bude mnogo bolje, što sam mogao čuti i u Ruskoj Federaciji, i juče od naših prijatelja iz Države Izrael, a i ono što nam je predsjednica Željka Cvijanović prenijela iz Amerike, kada budemo imali prijatelje, sve će biti mnogo, mnogo bolje", naglasio je predsjednik Vlade.

Stabilnost budžeta i dugoročna vizija „Republika Srpska 2030. godine”

Premijer je podvukao da stabilnost javnih finansija i nastavak privrednog rasta omogućavaju Vladi da nastavi sa sistematskim unapređenjem svih socijalnih i razvojnih politika.

"Onog momenta kada smo napravili iskorak prema svim našim socijalnim kategorijama, od boračkih kategorija, roditelja-njegovatelja, materinskog dodatka i svega ostalog mi to nismo radili zato što nam je neko nešto rekao. To je bio produkt niza sastanaka gdje je svako ministarstvo bilo zaduženo za određenu kategoriju. Žao mi je, i to ponavljam, što nam je možda nedostajalo još mjesec-dva ili tri i jedna do dvije sjednice Narodne skupštine da sistemski, kroz zakonska rješenja, uredimo mnoge stvari. Onog momenta kada ste solventni i likvidni, kada imate BDP koji raste dvadeseti i neki kvartal zaredom, kada izmirujete svoje obaveze i možete funkcionisati iz budžeta, tada možete gledati i lijevo i desno, ići dalje i rješavati sve ono što podiže životni standard u Republici Srpskoj. Sigurno je da će toga biti", poručio je Minić.

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On je posebno istakao značaj dugoročnog planiranja kroz strateške dokumente:

"Najbitnije u konceptu koji smo napravili, a koji je obuhvatio dio ovog jednogodišnjeg premijerskog mandata i naredne četiri godine jeste to što imamo plan i dokument koji se zove „Republika Srpska 2030. godine“. Tu je sve predviđeno: kako i šta raditi. Naravno da će on biti i proširen. Iskreno se radujem što sada, obilazeći svaku našu opštinu u Republici Srpskoj, od vrtića i škola pa do svih problema koji su postojali kada nije bilo mogućnosti da se riješe, vidimo da se ti problemi konačno rješavaju. Vidi se na ljudima da se polako sve mijenja, što je najvažnije za sve nas.”

Privredni razvoj, vodni resursi i zaštićeni agrar: Obezbijeđen otkup i tržište u Rusiji

Govoreći o prioritetima u privredi, Minić je stavio akcenat na energetiku, upravljanje prirodnim resursima u svjetlu globalnih klimatskih promjena, kao i na sigurnost domaće poljoprivredne proizvodnje.

"Pod broj jedan nam je privredni razvoj Republike Srpske, koji podrazumijeva energetiku, gazdovanje i upravljanje vodama i tehnologijama o kojima je predsjednik Dodik značajno dogovarao sa Državom Izrael. Vidite da je zbog ovih suša 20 odsto manje hrane u svijetu, a kažu da je ovo jedna od godina kojom ćemo se hvaliti kako je bila dobra i da je jedna od najhladnijih u narednih 10 godina. Znači, moramo se pripremiti i donijeti zakonske akte o tome kako i na koji način gazdovati vodom, šta će se navodnjavati i kako obezbijediti vodu kada je u pitanju upravljanje svim našim prirodnim resursima i proizvodnja hrane", istakao je premijer.

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U dijelu koji se odnosi na plasman domaćih proizvoda, Minić je naglasio značaj dogovora postignutih u Moskvi:

"Na to se uvijek mora nadovezati i ono o čemu smo razgovarali u Ruskoj Federaciji kvote za voće, povrće, mlijeko i mliječne prerađevine, kako bismo imali sigurno tržište. Naši poljoprivredni proizvođači moraju tačno znati da će sve što proizvedu biti otkupljeno po definisanoj cijeni i plaćeno na ugovoren način."

Nova era podrške mladima: Vaučeri, start-ap paketi i brzi fondovi za budućnost

Predsjednik Vlade posebno se osvrnuo na modernizaciji sistema podrške kroz uvođenje specijalizovanih fondova, posebno usmjerenih ka mladima i razvoju savremenih tehnologija.

"Nastavljamo sa povećanjem standarda svih ovih kategorija o kojima smo pričali, uključujući plate i penzije. Pripremamo fondove za mlade, godišnje vaučere za srednjoškolce od kojih će moći da polože vozačke ispite ili da investiraju u nešto drugo, kao i start-ap paketi za studente. Shvatili smo da moramo imati fondove jer oni dosta brže reaguju. Imali smo izuzetno dobar sistem podsticaja u privredi i poljoprivredi i poznato je koliko su se oni povećavali iz godine u godinu, ali taj sistem funkcioniše jednom godišnje, podrazumijeva određene procedure i to da prvo sami sufinansirate sve, pa tek onda dobijete podsticaje", objasnio je Minić.

Praksa je, prema njegovim riječima, pokazala da su direktne mjere daleko efikasnije:

"Vidjeli smo na primjeru mjere koju smo radili posebno za mlade "Selo Republike Srpske moje mjesto za život" i nabavku traktora Belarus, gdje država participira odmah. Vidjeli ste koliko je ta mjera brzo realizovana: svega nekoliko dana od raspisivanja, preko realizacije, do preuzimanja traktora. Niste mogli čuti nijednu pritužbu. Čak je nisu napravile ni one televizije koje svaki dan kritikuju sve u Republici Srpskoj i pričaju kako ništa ne valja ni oni nisu imali zamjerki. Shvatili smo da su fondovi nešto što odmah afirmiše određenu grupaciju i kategoriju da uđe u investiciju, bilo da je to poljoprivreda, privreda ili start-ap paketi za mlade. To pogotovo važi sada kada su u pitanju inovativne, AI i IT tehnologije, odnosno ove moderne i brze stvari”, zaključio je predsjednik Minić.