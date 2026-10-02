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Kako riješiti problem zamagljenih stakala u automobilu?

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02.10.2026 08:57

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Како ријешити проблем замагљених стакала у аутомобилу?
Foto: Pixabay

Ne, nije normalno da stakla na automobilu budu prekrivena vodenom parom koja smanjuje vidljivost. To nije normalno čak ni tokom kiše.

Razlozi za ovakvu situaciju su obično dva rješavanje jednog od njih zahtjeva mali servis automobila, dok je u drugom slučaju dovoljno samo poraditi na podešavanju ventilacije i klima-uređaja.

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Posebno u jednoj grupi automobila problem predstavlja automatika sistema klimatizacije, koja ne funkcioniše baš najbolje.

Ako imate automobil stariji od dvije godine i suočavate se sa problemom zamagljivanja stakala, sa vjerovatnoćom od 90 odsto možete pretpostaviti da je u pitanju kvar – na sreću, lako rješiv, iako u isto vrijeme nevjerovatno iritantan.

Zašto se magle stakla u automobilu?

Problem zamagljivanja stakala u automobilu posljedica je nedovoljne cirkulacije vazduha. Teoretski, uzrok može biti i vlaga – prodiranje vode u unutrašnjost, a zimi i otopljeni snijeg koji unosimo na obući. Ipak, to je veoma rijedak slučaj, jer se dobro funkcionalna ventilacija bez problema nosi sa tom vrstom vlage.

Dakle: ventilator kabine radi, ali vazduh ne cirkuliše u dovoljnoj mjeri.

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Vazduh ne kruži u kabini, stakla magle. Šta se dogodilo?

U ubjedljivo najvećem broju slučajeva problem je filter kabine, koji je ili potpuno zapušen jer je ventilacioni sistem usisao prekomernu količinu organskih materija, ili je filter iz različitih razloga natopljen vodom i prestao da propušta vazduh.

Način popravke: Zamijeniti filter kabine novim; u zavisnosti od modela automobila, ovo je operacija koja traje od nekoliko minuta do oko sat vremena. U mnogim slučajevima to možete učiniti samostalno. Potrebno je samo kupiti odgovarajući filter kabine.

Vrijedi znati: Postoje dvije vrste filtera kabine – obični i filteri sa aktivnim ugljem, a za mnoge automobile dostupni su i jedni i drugi. Ugljeni filter ne samo da zaustavlja polen i druge sitne nečistoće iz vazduha koji ulazi u unutrašnjost vozila, već i neprijatne mirise. Obični filter ne zadržava neprijatne mirise, ali je, za razliku od ugljenog, otporniji na zapušavanje i traje duže. Stoga, ako često vozite po prašnjavom terenu, pored šume ili po neasfaltiranim putevima, obični filter kabine je bolja opcija.

Stakla magle i nakon uključivanja recirkulacije vazduha

Drugi uzrok zamagljivanja stakala jeste aktiviranje opcije recirkulacije vazduha (zatvorenog kruženja) na predug vremenski period. Zatvoreno kruženje vazduha služi da blokira pristup vazduhu spolja u situaciji kada želimo da spriječimo ulazak nekog smrada u kabinu — na primjer, kada ispred nas vozi pokvaren automobil koji dimi.

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Drugi razlog zbog kojeg bismo mogli da zatvorimo dovod spoljnog vazduha jeste ubrzavanje rada klima-uređaja ili grijanja u automobilu, kada želimo da vozilo brzo rashladimo ili ugrijemo. U oba slučaja, opcija zatvorenog kruženja vazduha ima smisla, ali samo pod uslovom da u roku od nekoliko desetina sekundi (leti, po suvom vremenu, to može biti i nekoliko minuta) ponovo otvorimo dovod svježeg vazduha spolja.

U kineskim automobilima problem je automatika klime

Zanimljivost predstavljaju kineski automobili – u mnogim modelima u opremi se nalaze senzori koji automatski detektuju zagađenje spoljašnjeg vazduha. U takvoj situaciji sistem automatski prelazi u režim rada sa zatvorenim kruženjem vazduha.

Vrlo često vozač toga uopšte nije svjestan, jer o tome informiše samo sićušna ikonica negdje u uglu ekrana. Što je još gore, u mnogim automobilima ovi sistemi rade veoma nesavršeno – zatvaraju pristup svježem vazduhu spolja, ali “zaboravljaju” da ga ponovo otvore. U nekim modelima rad klima-uređaja u zatvorenom režimu je čak i podrazumjevana postavka. Posljedica toga jeste zamagljivanje stakala koje je veoma teško staviti pod kontrolu.

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Šta uraditi, posebno ako se to ponavlja?

Nezgodu treba riješiti tako što ćete klima-uređaj podesiti na ručni ili poluautomatski režim. Ako isključite automatiku koja sama zatvara dovod spoljnog vazduha, problem bi trebalo da nestane. U nekim modelima o ovome se mora voditi računa prilikom svakog pokretanja automobila, prenosi auto-swiat.pl.

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Automobil

vozilo

zamagljena stakla

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