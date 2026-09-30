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Ovo su najtraženiji polovnjaci: Kupci sve dublje zavlače ruku u džep

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30.09.2026 09:44

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Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу
Foto: Printscreen/Youtube/Gastarbajter

Golf je i dalje najpopularniji među kupcima polovnih automobila u Srbiji, dok je Tojota Korola najprodavaniji automobil među domaćim kupcima novih automobila, izjavio je Petar Veličković sa portala Polovni automobili.

Veličković ističe da je slika jasna kada su pitanju polovni automobili imajući u vidu da dominiraju evropski, a pre svega njemački proizvođači.

"Zaključno sa krajem avgusta, prodato je nešto manje od 8.000 golfova, pričamo o modelima svih generacija. Na drugom mjestu su pasat i polo sa oko 2.500 prodatih automobila", rekao je Veličković.

On ističe da su domaći kupci spremni da izdvoje između 5.000 i 10.000 evra za kupovinu automobila.

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"Ponuda je široka, zaista ima veliki broj automobila koji mogu da se nađu, a nisu pretjerano stari. Sve manji broj ljudi se odlučuje i kaže da im je dovoljno 3.000 ili 5.000 evra za kupovinu polovnjaka. Razlog je pre svega što smo od kovida pa nadalje imali i rast cijena polovnih automobila, a sve je teže naći pouzdan auto", kaže Veličković.

Napominje da bi kupci trebalo da imaju u vidu i troškove koji slijede nakon same kupovine automobila. U pitanju su troškovi registracije, potpisivanja i ovjere kupoprodajnog ugovora.

"Kupovina automobila se ne završava onog trenutka kad platimo automobil i isplatimo kupoprodajnu cijenu. Često je potrebno uraditi mali servis, neke dodatne popravke na automobilu, kako bismo mogli što bezbrižnije da ga vozimo. Tu su ponekad i troškovi nabavke, recimo, zimskih guma. Činjenica je da nema neke univerzalne cifre koja se savjetuju ljudima da ostave sa strane, ali i da ne treba uložiti posljednji dinar u kupovinu automobila", napomenuo je Veličković.

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On dodaje i da su ljudi spremni da izdvoje veću sumu novca od prvobitno planirane ukoliko to donosi veći stepen sigurnosti.

"Kada smo pitali ljude šta vam je najvažnije kad birate polovni automobil, da li je to cijena, kilometraža, potrošnja goriva, blizu polovine ispitanika je reklo: tehnička ispravnost i servisna istorija. Dakle, poruka je jasna: ljudi traže sigurnost", kazao je on.

Veličković navodi da bi kupci prilikom kupovine automobila trebalo da vode računa i o poreklu vozila, kilometraži i dokumentaciji, prenosi Bizportal.

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Tagovi :

Polovni automobili

kupovina polovnih vozila

Automobili

Cijene

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