Uvoz auta u BiH uskoro neće biti isti

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je niz promjena koje bi trebale modernizovati sistem registracije vozila i postepeno podići standarde za uvoz polovnih automobila u BiH.

Prijedlog je da putnička vozila ubuduće moraju ispunjavati najmanje EURO 6, a teretna EURO 5 emisijski standard, čime bi se postepeno podizao kvalitet vozila koja dolaze na naše tržište.

Sa jedne strane dobijamo mlađa, sigurnija, ekološki prihvatljivija, ali zato skuplja vozila, s obzirom na to da će prag ulazne cijene za uvoz polovnog automobila biti znatno viši nego što je sada.

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Od 1. aprila naredne godine neće se više moći uvesti automobil ako ne ispunjava standard "Euro 6".

U državnom Ministarstvu komunikacija i saobraćaja kažu da Bosna i Hercegovina sa prosjekom starosti vozila od 17,5 godina ima najstariji vozni park u Evropi.

"Ne želim da Bosna i Hercegovina bude groblje evropskih automobila, jer ako ovo ne unaprijedimo razviće se cijeli sistemi koje će odlagati svoja stara vozila koja niko ne želi, kod nas. Apsolutno ne želimo to prihvatiti", kaže Edin Forto, ministar komunikacija i transporta BiH.

Kada je riječ o podizanju standarda pri uvozu automobila, mišljenja građana su podijeljena.

Stručnjaci za saobraćaj pozdravljaju namjeru da se podmladi vozni park, ali upozoravaju da to ne mora neminovno da utiče na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja.

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"Mi smo imali uviđajem saobraćajnih nezgoda slučajeva i vozila od dvije do tri godine starosti da su im otkazali sistemi za kočenje i zaustavljanje. Tako da ni u kom slučaju mi podizanjem norme nećemo značajno uticati na bezbjednost saobraćaja ili na tehničku ispravnost", kaže Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Nakon što standard "Euro 6" postane minimum prilikom uvoza neće se moći uvesti vozilo starije od 12 godina, odnosno proizvedeno prije 2015. godine kada je počela primjena ovog standarda. To će automatski poskupiti polovna vozila za 10 do 20 odsto, kako ona koja se budu uvozila, tako i ona koja su ranije uvezena, jer će postati jedina alternativa za kupce sa plićim džepom, javlja "BHRT".

"Meni najviše kao ekonomistu smeta da se bavimo administriranjem koje poskupljuje građana, a ne radimo ništa da građani mogu imati veće plate i da si mogu priuštiti i nove automobile. Danas ko ne bi kupio novi kineski automobil kada bi imao pare za to", govori Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

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Svako ko planira kupovinu polovnog automobila, ako želi da prođe povoljnije, na raspolaganju ima šest mjeseci, odnosno to može učiniti do 1. aprila naredne godine kada će se moći uvesti vozila proizvedena najkasnije 2015. godine.