Logo

Odbor NSRS o odgovoru krnjem Ustavnom sudu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 07:55

Komentari:

5
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će održati sjednicu na kojoj treba da utvrdi odgovor krnjem Ustavnom sudu BiH u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti Krivičnog zakonika Republike Srpske koja se tiče zabrane simbola takozvane Armije BiH.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.

Sjednica će biti održana u 10.00 časova u Ovalnom salonu Narodne skupštine Republike Srpske.

Додик Минић

Republika Srpska

Dodik i Minić na konferenciji za novinare po povratku iz Rusije

Među onima koji su podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti zabrane simbola takozvane Armije BiH krnjem Ustavnom sudu BiH devet poslanika su bili pripadnici tzv. Armije BiH, a jedan je javno čestitao presuđenom zločincu Sakibu Mahmuljinu "pobjedu zbog koje je osuđen".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

nsrs

Ustavni sud BiH

Komentari (5)

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sjećanje na Milana Jelića i njegova djela ni vrijeme ne može izbrisati

16 h

4
Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије

Republika Srpska

Dodik i Minić na konferenciji za novinare po povratku iz Rusije

16 h

7
Предсједник Владе Саво Минић и предсједник СНСД-а Милорад Додик у Москви

Republika Srpska

Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana

16 h

3
Бодирога: Небојша Вукановић је диктатор! Вукановић: Ето вам Драшко, дабогда вас појео

Republika Srpska

Bodiroga: Nebojša Vukanović je diktator! Vukanović: Eto vam Draško, dabogda vas pojeo

1 d

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima