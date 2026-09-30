Odbor NSRS o odgovoru krnjem Ustavnom sudu

Autor:ATV redakcija
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Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas će održati sjednicu na kojoj treba da utvrdi odgovor krnjem Ustavnom sudu BiH u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti Krivičnog zakonika Republike Srpske koja se tiče zabrane simbola takozvane Armije BiH.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je 11 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.
Sjednica će biti održana u 10.00 časova u Ovalnom salonu Narodne skupštine Republike Srpske.
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Među onima koji su podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti zabrane simbola takozvane Armije BiH krnjem Ustavnom sudu BiH devet poslanika su bili pripadnici tzv. Armije BiH, a jedan je javno čestitao presuđenom zločincu Sakibu Mahmuljinu "pobjedu zbog koje je osuđen".
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