Dodik i Minić na konferenciji za novinare po povratku iz Rusije

Saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju, istakao je predsjednik Milorad Dodik na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Putinu je preložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske Federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade.

Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku sa Putinom iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. U ime Vlade Srpske govorio je o stavovima u vezi sa članstvom u NATO i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima.

Republika Srpska Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana

Povodom posjete Ruskoj Federaciji za danas je u 13.30 časova na Aerodromu Banjaluka najavljena konferencija za novinare Dodika i Minića.