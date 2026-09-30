Dodik i Minić na konferenciji za novinare po povratku iz Rusije

Autor:ATV redakcija
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Saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju, istakao je predsjednik Milorad Dodik na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Putinu je preložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske Federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade.
Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku sa Putinom iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. U ime Vlade Srpske govorio je o stavovima u vezi sa članstvom u NATO i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima.
Republika Srpska
Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana
Povodom posjete Ruskoj Federaciji za danas je u 13.30 časova na Aerodromu Banjaluka najavljena konferencija za novinare Dodika i Minića.
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