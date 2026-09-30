Logo

Dodik i Minić na konferenciji za novinare po povratku iz Rusije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 07:22

Komentari:

7
Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије
Foto: Kremlin

Saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju, istakao je predsjednik Milorad Dodik na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Putinu je preložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske Federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade.

Ruski predsjednik potvrdio je i da cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju Vazduhoplovnim zavodom "Orao" iz Bijeljine".

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku sa Putinom iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. U ime Vlade Srpske govorio je o stavovima u vezi sa članstvom u NATO i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima.

Саво Минић и Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana

Povodom posjete Ruskoj Federaciji za danas je u 13.30 časova na Aerodromu Banjaluka najavljena konferencija za novinare Dodika i Minića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Savo Minić

Rusija

konferencija za medije

Komentari (7)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Саво Минић и предсједник СНСД-а Милорад Додик у Москви

Republika Srpska

Dodik i Minić u šetnji Crvenim trgom nakon uspješnog i sadržajnog dana

16 h

3
Бодирога: Небојша Вукановић је диктатор! Вукановић: Ето вам Драшко, дабогда вас појео

Republika Srpska

Bodiroga: Nebojša Vukanović je diktator! Vukanović: Eto vam Draško, dabogda vas pojeo

1 d

4
Емир Суљагић

Republika Srpska

Emir Suljagić nastavlja zloupotrebljavati poziciju, napao na MUP Srpske

1 d

7
Шта је све поручено са састанка Додика и Минића са Путином

Republika Srpska

Šta je sve poručeno sa sastanka Dodika i Minića sa Putinom

1 d

15

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima