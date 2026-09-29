Emir Suljagić nastavlja zloupotrebljavati poziciju, napao na MUP Srpske

Četnici, zločinci, oni što su nas poklali i sve slično što se preduboko ukorijenilo u bošnjački folklor nisu novost na društvenim mrežama Emira Suljagića. Ali, čini se, da su stvari ipak otišle predaleko.

"MUP RS nije legitimna policijska agencija. Ako žele upasti u MCS, slobodno, ali mi nećemo biti tu. Ako žele ući u Memorijal, moraće provaliti, kao zločinci kakvi i jesu", navodi Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica

Ovo je samo pokušaj da se privuče međunarodna pažnja, kaže srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović. Osuđuje sve što je u funkciji manipulacije, osuđuje da se manipuliše bilo čijim žrtvama i osuđuje svakog ko pokuša da remeti odnose u BiH. Pored svega navedenog, evidentira - napad na ustavni poredak.

"Ja sam šokirana izjavama koje se pojavljuju u posljednjem periodu. Ja ću reći da je tu u pitanju najčistija i najobičnija manipulacija. Imali ste demanti najodgovornije institucije, a to je MUP Republike Srpske koje je reklo da ne postoje nikakve radnje te vrste koje najavljuje gospodin Suljagić. Reći ću da ono što on izjavljuje i tumači da MUP Republike Srpske nije legitiman itd. Da on daje antiustavne i antidejtonske izjave. To je napad na ustavni poredak. Ustav je prepoznao poziciju i ulogu MUP Republike Srpske. Ne znam čemu služe ove manipulacije, koje se očito pojavljuju u ovom predizbornom periodu, kaže Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Srpski član Predsjedništva BiH poziva na mir, poštovanje ustava i Dejtonskog sporazuma. Za to vrijeme, hrvatski član Predsjedništva, zajedno sa Emirom Suljagićem, podiže tenzije i iznosi netačne informacije. I on, kao i Suljagić, očekuje da MUP Republike Srpske upadne u Memorijalni centar Srebrenica, a na to traži reakciju bosanskih političara. Predizborna kampanja jeste u punom jeku, a uz nju ide i potpuno odsustvo odgovornosti.

"Svi mi patrioti koji se busamo u prsa i kažemo: „Da, mi smo za Bosnu i Hercegovinu.“. Hajde da kažemo ako se to desi da više nijedna stranka koja se zaklinje u Bosnu i Hercegovinu, sarajevska ili bosanska ili bosanskohercegovačka, preuzima na sebe obavezu da nikad više neće praviti vlast sa Dodikom i SNSD-om", kaže Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Visoke tenzije koje se manipulativno nameću izazvale su napetu situaciju u Srebrenici. Nije lako ni Srbima ni Bošnjcima, poručuje Branimir Kojić, kojeg je Emir Suljagić prijavio toj istoj policiji koju naziva takozvanom i nelegitimnom policijskom agencijom.

"Isti taj Emir Suljagić ako ne poštuje policiju Republike Srpske, zašto onda toj istoj nešto prijavljuje, i to vrlo često? Konkretno mene je prijavljivao zbog istine koju smo iznijeli da mu je otac poginuo mnogo prije jula 1995. godine. Tada mu je policija Republike Srpske bila dobra, ali samo onda kada njima odgovara i kada kažnjava Srbe, a kada se bavi njegovim nečasnim radnjama onda se ta policija vrijeđa", rekao je Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

Emir Suljagić i njegovi saradnici su, ništa drugo, nego poslušnici globalista koji su imali zaštitu svih globalističkih struktura, poručuje Sanja Vulić. Sada kada nemaju tu zaštitu nalaze se u ozbiljnom problemu jer im malverzacije kroz Memorijalni centar Srebrenica neće poći za rukom.

"Tamo u tom Memorijalnom centru, Bog zna kakve su se sve malverzacije radile i čime su se sve bavili, šta su prevozili i šta sve kroz taj centar provlače. Toliko to drže pod velom tajne da se postavlja pitanje da li možda krijumčare i drugu, oružje...vrlo je upitno. Ako je sve čisto zašto oni ne dozvoljavaju da nadležni organi provjere šta se tamo dešava. Na taj njihov pokušaj da objasne kako policija Republike Srpske neće raditi svoj posao, ja im poručujem da mogu svi zajedno da se pokupe zajedno sa svojim Memorijalnim centrom i da idete tamo gdje pozivate i prizivate da idu oni koji se bave vama. U Republici Srpskoj će se poštovati zakon Republike Srpske", kaže Sanja Vulić, član Komisije za odbranu i bezbjednost u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Republika Srpska ima jasno propisan zakon o radu nevladinih organizacija i taj zakon važi za sve, bez izuzetka. Onaj ko se plaši posjete policije, nešto krije i ne radi po zakonu, poručuje Božica Živković Rajilić.

"Ja sam mišljenja da svi trebamo da budemo dostupni institucijama Republike Srpske, inspektorima i resornim ministarstvima i da naš rad bude transparentan. Ne može se neko na osnovu žrtava, na osnovu stradanja, na osnovu gubitaka bilo kakvih od prije 30 godina, da se na osnovu toga izvlači od poštovanja sadašnjih zakona. To ne treba niko da zamišlja, osim ako ne postoje drugi razlozi", rekla je Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa po zakonu i provodi aktivnosti po nalogu nadležnog tužilaštva zbog sumnje da je Memorijalni centar Srebrenica utajio poreze i doprinose. Pokušaj da se Memorijalni centar postavi iznad zakona u toku istrage svakako upućuje na pokušaj manipulacije, izazivanje haosa ili sakrivanje istine. Ali, s druge strane, i prelazi sve navedene granice. Koji građanin, ma koliko se pozicionirao kao čuvar sjećanja na žrtve, na bilo kojem mjestu na svijetu može da kaže - biću nedostupan policiji jer je ne priznajem?