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Dodik: Važna podrška Putina našoj koaliciji na izborima

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29.09.2026 18:32

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Додик: Важна подршка Путина нашој коалицији на изборима
Foto: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma važna podrška ruskog predsjednika Vladimira Putina vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj na predstojećim opštim izborima u BiH.

"Ono što je posebno važno je da nam je predsjednik poželio uspjeh na izborima i da pobijedimo", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske nakon sastanka sa Putinom u Moskvi.

Dodik je sastanak ocijenio izvanrednim.

"Odličan, topao i prijateljski razgovor", rekao je Dodik.

Milorad Dodik i Savo Minić na sastanku sa Putinom

Istakao je da je BiH ugovorena zemlja, dogovorena između tri naroda i dva entiteta i uz garanciju velikih sila.

"Osnov naše politike je da mi tražimo ono što je u ugovoru. Ako toga nema, onda je besmisleno da tu priču održavamo. Mi nismo ni za kakav sukob, mi smo za dijalog. Vratite nam naša prava i nemate problem za egzistenciju BiH", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpske ne pristaje da BiH bude dio NATO saveza.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Vladimir Putin

Izbori 2026

Komentari (27)

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