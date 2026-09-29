Dodik: Važna podrška Putina našoj koaliciji na izborima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma važna podrška ruskog predsjednika Vladimira Putina vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj na predstojećim opštim izborima u BiH.
"Ono što je posebno važno je da nam je predsjednik poželio uspjeh na izborima i da pobijedimo", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske nakon sastanka sa Putinom u Moskvi.
Dodik je sastanak ocijenio izvanrednim.
"Odličan, topao i prijateljski razgovor", rekao je Dodik.
Istakao je da je BiH ugovorena zemlja, dogovorena između tri naroda i dva entiteta i uz garanciju velikih sila.
"Osnov naše politike je da mi tražimo ono što je u ugovoru. Ako toga nema, onda je besmisleno da tu priču održavamo. Mi nismo ni za kakav sukob, mi smo za dijalog. Vratite nam naša prava i nemate problem za egzistenciju BiH", rekao je Dodik.
On je istakao da Srpske ne pristaje da BiH bude dio NATO saveza.
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