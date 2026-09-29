Putin pružio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik Vlade Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Putin je uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj.
"Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući. Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost cijelog regiona. Iskreno vam želim uspjeh", naveo je Putin.
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