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Putin pružio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj

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29.09.2026 16:56

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Путин пружио подршку владајућој коалицији у Српској
Foto: Instagram / mdodik.official

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik Vlade Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Putin je uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj.

"Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući. Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost cijelog regiona. Iskreno vam želim uspjeh", naveo je Putin.

Milorad Dodik i Savo Minić na sastanku sa Putinom

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Tagovi :

Milorad Dodik

Vladimir Putin

SNSD

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