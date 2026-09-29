Putin pružio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj

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Foto: Instagram / mdodik.official

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik Vlade Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Putin je uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. "Ne želimo da strani uticaj bude odlučujući. Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost cijelog regiona. Iskreno vam želim uspjeh", naveo je Putin. Milorad Dodik i Savo Minić na sastanku sa Putinom

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