Minić: Susret sa Putinom čast i odgovornost da istrajemo u zaštiti interesa Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom za njega predstavlja veliku čast i odgovornost da istraje u zaštiti interesa Srpske.

"Veliko je zadovoljstvo sastati se sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Naš narod zna koliko nam znači prijateljstvo, međusobno poštovanje i podrška Rusije u teškim vremenima", napisao je Minić na "Iksu".

Veliko je zadovoljstvo sastati se sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Naš narod zna koliko nam znači prijateljstvo, međusobno poštovanje i podrška Rusije u teškim vremenima. Za mene je ovaj susret i čast i odgovornost da istrajemo u zaštiti interesa Republike… pic.twitter.com/vcPCg7vSOm — Savo Minić (@minic_savo) September 29, 2026

Premijer Minić i predsjednik Milorad Dodik sastali su se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.