Minić: Susret sa Putinom čast i odgovornost da istrajemo u zaštiti interesa Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:4
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom za njega predstavlja veliku čast i odgovornost da istraje u zaštiti interesa Srpske.
"Veliko je zadovoljstvo sastati se sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Naš narod zna koliko nam znači prijateljstvo, međusobno poštovanje i podrška Rusije u teškim vremenima", napisao je Minić na "Iksu".
Veliko je zadovoljstvo sastati se sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Naš narod zna koliko nam znači prijateljstvo, međusobno poštovanje i podrška Rusije u teškim vremenima. Za mene je ovaj susret i čast i odgovornost da istrajemo u zaštiti interesa Republike… pic.twitter.com/vcPCg7vSOm— Savo Minić (@minic_savo) September 29, 2026
Premijer Minić i predsjednik Milorad Dodik sastali su se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 d4
Republika Srpska
1 d3
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
1 d4
Republika Srpska
1 d3
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
1 d2
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu