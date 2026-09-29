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Minić: Susret sa Putinom čast i odgovornost da istrajemo u zaštiti interesa Srpske

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29.09.2026 16:43

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Минић: Сусрет са Путином част и одговорност да истрајемо у заштити интереса Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom za njega predstavlja veliku čast i odgovornost da istraje u zaštiti interesa Srpske.

"Veliko je zadovoljstvo sastati se sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Naš narod zna koliko nam znači prijateljstvo, međusobno poštovanje i podrška Rusije u teškim vremenima", napisao je Minić na "Iksu".

Premijer Minić i predsjednik Milorad Dodik sastali su se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

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Savo Minić

Vladimir Putin

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