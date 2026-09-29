Zastava Republike Srpske na vozilima: Ovako je ispraćena srpska delegacija nakon sastanka sa Putinom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se danas u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Na početku sastanka, Dodik je istakao da BiH nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji zbog protivljenja iz Srpske.

"Ja znam da je to na simboličkom nivou, ali to je BiH nije uradila. Mi i dalje održavao vojnu neutralnost, jasno kažemo ne za NATO integracije.

U ovom trenutku EU traži od zemalja Balkana da se uvedu vize Ruskoj Federaciji, a mi smo to odbili i nismo dali saglasnost. U Sarajevu to žele da urade, ali mi smo rekli da nećemo i u tom pogledu ćemo to nastavi da radimo", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik i Minić sa Putinom: Nismo dozvolili uvođenje viza za građane Ruske Federacije

Dodik je predložio i ako bude moguće, da se organizuje jednom godišnje zajednička sjednica Vlada Republike Srpske i Ruske Federacije.

Predsjednik Ruske Federacije istakao je da su odnosi Rusije i Srpske bratski i da će se raditi na njihovom jačanju.

"Drago mi je da vas vidim. Ove godine je delegacija Republike Srpske učestvovala na obilježavanju Dana pobjede. Naši odnosi su bratski i mi ćemo nastaviti da radimo na njihovom jačanju", rekao je Putin

Republika Srpska Putin sa Dodikom i Minićem: Odnosi Rusije i Srpske bratski, nametanja sa strane, smatramo neprihvatljivim

.

Putin je istakao da zajedno teže uspostavljanju pravednijeg međunarodnog poretka.

Ruski predsjednik je poželio uspjeh vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj na predstojećim opštim izborima u BiH.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da susret sa ruskim predsjednikom za njega predstavlja veliku čast i odgovornost da istraje u zaštiti interesa Srpske.

Republika Srpska Minić: Susret sa Putinom čast i odgovornost da istrajemo u zaštiti interesa Srpske

"Veliko je zadovoljstvo sastati se sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Naš narod zna koliko nam znači prijateljstvo, međusobno poštovanje i podrška Rusije u teškim vremenima", napisao je Minić na "Iksu".

Inače, delegacija Republike je na sastanak sa Putinom stigla u automobilima na kojima je bila zastava Srpske.