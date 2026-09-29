Najluđa teorija zavjere dosad: Vinisijus u Brazilu zamijenjen dvojnikom

Teorije zavere nisu retkost, ali ova koja se pojavila u Brazilu postala je jedna od najviralnijih - odnosi se na Vinisijusa i njegovog dvojnika u reprezentaciji

Vinisijus Žunior (26) ponovo je u centru pažnje. Ovog puta o Brazilcu se govori zbog kampanje na društvenim mrežama u kojoj zvijezda Real Madrida navodno ima dvojnika. Prema toj teoriji, umjesto Vinisijusa u javnosti se sada pojavljuje njegova zamjena.

Prema brojnim nepotvrđenim verzijama, ova bizarna priča postala je sve viralnija, a navijači do detalja analiziraju izgled slavnog fudbalera kako bi dokazali da je riječ o dosljednoj zamjeni Vinisijusa. Iako sve zvuči kao filmski scenario, zagovornici teorije čvrsto se drže tvrdnje da Vinisijusov dvojnik postoji kako bi se ispunjavale brojne ugovorne obaveze prema velikim svjetskim kompanijama.

Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. pic.twitter.com/d4m2r6sDAe — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026

Iako je već sada jasno da je riječ o još jednoj internet prevari, to navijače nije spriječilo da na društvenim mrežama objavljuju različite varijacije ove teorije. U doba vještačke inteligencije i mogućnosti da se fotografije veoma uvjerljivo izrađuju, mijenjaju i objavljuju, publika neprestano upoređuje stare i nove fotografije zvijezde Real Madrida i u njima navodno pronalazi sporne razlike.

Kad je nastala teorija zavjere o Vinisijusu?

Dio navijača tvrdi da je razlika bila najprimjetnija na meču Brazila i Australije, kada je publika tvrdila da na terenu nije bio „stari Vinisijus“. Prema njihovim navodima, igrač na terenu nije pokazivao karakteristične pokrete i poteze po kojima je zvijezda Real Madrida prepoznatljiva. Iako Vinisijus zaista nije briljirao u tom susretu, dva njegova poteza brzo su postala predmet šala među navijačima.

Promjene u Vinisijusovom izgledu navele su dio navijača na tvrdnju da je u pitanju njegov dvojnik. Od onih koji smatraju da je Vinisijus imao estetske zahvate, preko onih koji tvrde da je zamijenjen, pa sve do besmislenih teorija prema kojima je Brazilac preminuo – za šta se čak navodi i datum 31. avgust – granica je postala veoma tanka. Naravno, valjanih i istinitih dokaza za bilo koju od ovih tvrdnji do sada nije bilo.

Zašto bi Vinisijus imao dvojnika?

Kada bi teorija o Vinisijusovom dvojniku uopšte imala smisla, jedino objašnjenje moglo bi da bude povezano sa ogromnim brojem obaveza koje Brazilac ima van terena. Tokom Svjetskog prvenstva igrač Real Madrida imao je obaveze prema 19 brendova, a vrijednost saradnje sa njima iznosila je gotovo 3.400.000 evra.

Prema toj logici – Vinisijus ne želi da izgubi novac, a kompanije ne žele da izgube svoje zaštitno lice.

🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️



Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀… pic.twitter.com/jUJJt1qajC — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026

Čitava teorija o dvojniku podsjeća i na onu o tinejdžerskoj zvijezdi Avril Lavin od prije nekoliko godina, kada se pojavila teorija da je pjevačica zamijenjena dvojnicom po imenu Melisa. Ipak, Vinisijus se do sada nije oglašavao o bizarnim tvrdnjama, a kako stvari stoje, brazilska zvijezda na njih vjerovatno neće ni obraćati pažnju.

Naravno, za čitavu situaciju postoji i racionalno objašnjenje. Gubitak kilograma, promjena frizure, ali i ugao fotografisanja samo su neki od detalja koji mogu značajno da promijene percepciju nečijeg izgleda.

(Mondo)