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Goran Kljakić novo pojačanje KMF "Metohija"

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29.09.2026 14:34

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Клуб малог фудбала "Метохија"
Foto: gacko-rs.info

Klub malog fudbala "Metohija" iz Gacka nastavlja sa jačanjem igračkog kadra uoči nove sezone, a novo pojačanje kluba je Goran Kljakić.

Kljakić, bivši kapiten KMF "Nevesinje", iza sebe ima bogato prvoligaško iskustvo, a u redove gatačkog kluba dolazi sa namjerom da svojim kvalitetom, iskustvom i liderskim karakterom doprinese ostvarenju ambicija "Metohije".

Njegovim dolaskom klub dobija iskusnog igrača koji je tokom dosadašnje karijere imao priliku da nastupa u zahtjevnim takmičenjima i bude jedan od nosilaca ekipe.

"Metohija" je u dosadašnjem dijelu prelaznog roka, pored Kljakića, angažovala i Milana Dabarčića i Jovana Bokića.

U klubu ističu da je cilj da se formira kvalitetna i konkurentna ekipa koja će se boriti za plasman u Prvu ligu Republike Srpske.

Goranu Kljakiću želimo dobrodošlicu u Gacko i mnogo uspjeha u dresu "Metohije", piše Gacko-rs.info.

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Tagovi :

Gacko

Klub malog fudbala "Metohija"

Goran Kljajić

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