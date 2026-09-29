Goran Kljakić novo pojačanje KMF "Metohija"

Klub malog fudbala "Metohija" iz Gacka nastavlja sa jačanjem igračkog kadra uoči nove sezone, a novo pojačanje kluba je Goran Kljakić.

Kljakić, bivši kapiten KMF "Nevesinje", iza sebe ima bogato prvoligaško iskustvo, a u redove gatačkog kluba dolazi sa namjerom da svojim kvalitetom, iskustvom i liderskim karakterom doprinese ostvarenju ambicija "Metohije".

Njegovim dolaskom klub dobija iskusnog igrača koji je tokom dosadašnje karijere imao priliku da nastupa u zahtjevnim takmičenjima i bude jedan od nosilaca ekipe.

"Metohija" je u dosadašnjem dijelu prelaznog roka, pored Kljakića, angažovala i Milana Dabarčića i Jovana Bokića.

U klubu ističu da je cilj da se formira kvalitetna i konkurentna ekipa koja će se boriti za plasman u Prvu ligu Republike Srpske.

Goranu Kljakiću želimo dobrodošlicu u Gacko i mnogo uspjeha u dresu "Metohije", piše Gacko-rs.info.