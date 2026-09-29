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Cvijanović: Suljagićeve izjave manipulacija i napad na ustavni poredak

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29.09.2026 14:58

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da su izjave direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića klasična manipulacija i napad na ustavni poredak.

Cvijanovićeva je šokirana izjavama Suljagića za koje kaže da su antiustavne i antidejtonske, jer govore da MUP Srpske nije legitiman.

Ona naglašava da je to napad na ustavni poredak, jer je Ustavom prepoznata uloga MUP-a Republike Srpske.

"Te izjave je demantovala najodgovornija institucija, a to je MUP Republike Srpske. MUP je naveo da ne postoji ništa od onoga što najavljuje Suljagić", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva smatra da su izjave Suljagića pokušaj privlačenja pažnja međunarodne zajednice, jer je očigledno da neki ne mogu da prihvate nove realnosti.

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"Osuđujem sve ono što je u svrhu manipulacije. Osuđujem i manipulaciju bilo čijim žrtvama, kao i bilo koga ko pokušava da remeti odnose koji bi trebalo da budu dobri u kompleksnoj zajednici kakva je BiH", naglasila je ona, dodajući da MUP Republike Srpske postupa u skladu sa zakonima i Ustavom.

Podsjećamo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da Policija Srpske priprema njegovo hapšenje i upad Specijalne antiterorističke jedinice u taj kompleks. Iz MUP-a su istakli da takav plan ne postoji.

(RTRS)

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Emir Suljagić

manipulacija

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