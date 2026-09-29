Kraj potrage za Banjalučaninom Radovanom Trubajićem, pronađen živ i zdrav

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uspješno su okončali potragu za Radovanom Trubajićem iz Banjaluke, koji je pronađen živ i zdrav.
Muškarac je lociran nedugo nakon što je prijavljen njegov nestanak.
Podsjećamo, Trubajić se danas oko 10.00 časova udaljio sa adrese stanovanja u nepoznatom pravcu, a posljednji put je bio viđen pola sata kasnije ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Jovana Raškovića, nakon čega mu se izgubio svaki trag.
Nakon upućenog hitnog apela Policijske uprave Banjaluka i širenja vijesti u medijima, potraga je sretno okončana, a pronađeni Banjalučanin je u dobrom zdravstvenom stanju.
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