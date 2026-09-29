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Dani Italije u Banjaluci: Poznat italijanski chef Savino Divićenzo stiže u Don Sergio

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29.09.2026 19:38

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Дани Италије у Бањалуци: Познат италијански chef Савино Дивићензо стиже у Дон Сергио
Foto: pexels

Ljubitelji italijanske kuhinje u Banjaluci imaće priliku za poseban gastronomski doživljaj, jer će restoran Don Sergio u Delta Planetu biti domaćin manifestacije "Dani Italije u Don Sergiu“ od 30. oktobra do 7. novembra.

Tokom osam dana, gosti će moći da upoznaju autentične ukuse italijanske gastronomije, a centralna figura ovog kulinarskog događaja biće poznati italijanski chef Savino Divinćenzo, koji u Banjaluku stiže kao specijalni gost.

Koncept „Dana Italije“ zamišljen je kao svojevrsno gastronomsko putovanje kroz različite ukuse ove mediteranske zemlje - od tradicionalnih recepata i pažljivo odabranih namirnica do savremenog pristupa jelima po kojima je italijanska kuhinja poznata širom svijeta.

Dolazak italijanskog chefa donosi priliku da Banjalučani iz prve ruke upoznaju dio kulinarske filozofije Italije, u kojoj su jednostavnost, kvalitet namirnica i poštovanje tradicije osnova dobrog jela.

OSAM DANA ITALIJANSKIH UKUSA

Tokom osam dana Don Sergio će tako postati mala gastronomska adresa Italije u Banjaluci, namijenjena svima koji uživaju u dobroj hrani i žele da otkriju nešto više od klasične ponude italijanske kuhinje.

Osam dana, jedan italijanski chef i mnogo razloga da Italiju ovog puta ne tražite na mapi, već na tanjiru.

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Tagovi :

Italija

Banjaluka

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