Silvester Stalone šokirao izjavom: "Nisam išao majci na sahranu, neki ljudi ne zaslužuju djecu"

Silvester Stalone otvoreno je progovorio o komplikovanom odnosu sa svojom majkom Džeki Stalone, otkrivši da nije prisustvovao njenoj sahrani nakon što je preminula 2020. godine u 98. godini.

„Igrao sam golf kada me je neko pozvao i rekao: 'Tvoja majka je umrla'“, prisjetio se glumac.

Na pitanje da li je otišao na sahranu, Silvester Stalone je kratko odgovorio: „Ne. Sada ste dobili ekskluzivu“, rekao je uz blag osmijeh.

Njegova majka Džeki bila je poznata kao veoma ekscentrična ličnost. Bavila se astrologijom i hiromantijom, a pažnju javnosti privlačila je i zbog brojnih estetskih operacija, piše „Pejdž Siks“.

Ipak, iza njenog javnog imidža stajao je veoma komplikovan odnos sa sinom.

Stalone u novim memoarima „Koraci“ opisuje teško djetinjstvo i odnos sa roditeljima, tvrdeći da njegova majka nije bila naročito zainteresovana za njegov život.

Kako se prisjetio, Džeki mu je jednom prilikom rekla:

„Jedini razlog zbog kojeg si ovdje jeste to što vješalica nije uspjela.“

Odbila da dođe na dodjelu Oskara

Glumac je otkrio i da je majci svojevremeno ponudio kartu za dodjelu Oskara 1977. godine, kada je njegov film „Roki“ osvojio nagradu za najbolji film. Ona je, međutim, odbila da dođe jer joj sin nije obezbijedio dodatnu kartu za njenog frizera.

„Neki ljudi jednostavno ne bi trebalo da imaju djecu. Mislim da je ona to znala“, rekao je Stalone.

Prema njegovim riječima, njegova majka je bila veoma nezrela i željela je da postane zvijezda. Tokom života pokušavala je da se bavi različitim poslovima, između ostalog astrologijom, hiromantijom i muzikom.

„Nikada nije pružala ruku prema svojim unucima ili svojoj djeci“, tvrdio je Stalone.

On smatra da su upravo te teške okolnosti imale veliki uticaj na njegovu ličnost i kreativnost.

„Upravo ljudi koji imaju najviše problema obično na kraju postanu najkreativniji“, rekao je.

Odnos između majke i sina vremenom se dodatno pogoršao.

„Došlo je do toga da jednostavno više nije željela da razgovara sa mnom. I umrla je u izolaciji“, rekao je Stalone.

Glumac je u memoarima opisao i svoje teško djetinjstvo, uključujući period kada su ga roditelji, dok je imao samo dvije godine, poslali u pansion u Kvinsu, gdje su ga posjećivali svega jednom mjesečno.

Osvrćući se danas na svoje odrastanje, Stalone kaže da su mu najteža sjećanja upravo ona povezana sa roditeljima.

„Uvijek se sve svodilo na roditelje. Nema dobrih uspomena“, zaključio je.