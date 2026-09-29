"Borikova promocija sporta" okupila više od 3.000 učesnika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Borikova promocija sporta i ove godine pokazala se kao pun pogodak. Na 24 poligona predstavilo se 28 sportskih klubova i organizacija, a svi akteri u dvorani Centar danas su došli na svoje.
Od karatea i kung fua, preko odbojke, košarke, fudbala, pa do rukometa. Puni sportski poligoni najljepša su slika sa manifestacije koja je polako ali sigurno postala tradicionalna.
Zadovoljni su i organizatori. Sportski centar Borik po četvrti put potrudio se da na jednom mjestu okupi mlade sportiste koji su se prikazali u lijepom svjetlu.
Organizacija je i ove godine podijeljena sa Fudbalskim klubom Borac, koji se uvijek rado priključi ovakvim manifestacijama.
Borikova promocija sporta raste iz godine u godinu, a nema sumnje da se već naredne sprema još dosta sjajnih sadržaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
4 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu