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"Borikova promocija sporta" okupila više od 3.000 učesnika

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29.09.2026 20:44

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"Борикова промоција спорта" окупила више од 3.000 учесника
Foto: ATV

Borikova promocija sporta i ove godine pokazala se kao pun pogodak. Na 24 poligona predstavilo se 28 sportskih klubova i organizacija, a svi akteri u dvorani Centar danas su došli na svoje.

Od karatea i kung fua, preko odbojke, košarke, fudbala, pa do rukometa. Puni sportski poligoni najljepša su slika sa manifestacije koja je polako ali sigurno postala tradicionalna.

Zadovoljni su i organizatori. Sportski centar Borik po četvrti put potrudio se da na jednom mjestu okupi mlade sportiste koji su se prikazali u lijepom svjetlu.

Organizacija je i ove godine podijeljena sa Fudbalskim klubom Borac, koji se uvijek rado priključi ovakvim manifestacijama.

Borikova promocija sporta raste iz godine u godinu, a nema sumnje da se već naredne sprema još dosta sjajnih sadržaja.

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sport

FK Borac

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