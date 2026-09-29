Novo podrhtavanje tla: Zemljotres jačine 2,7 stepeni zatresao Hercegovinu

Tlo se ponovo zatreslo u Hercegovini. Zemljotres je večeras u 18 sati i 14 minuta registrovan na području Zapadne Hercegovine.

Prema podacima Evro-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa bio je u okolini Tihaljine, oko 30 kilometara jugozapadno od Mostara i 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog.

Zemljotres je bio jačine 2,7 stepeni, a podrhtavanje tla registrovano je u večernjim satima.

Brojni građani javili su da su osjetili zemljotres, a najviše prijava stiglo je s područja Gruda i Ljubuškog.

Iako zemljotres ove jačine uglavnom ne izaziva ozbiljniju materijalnu štetu, njegovo podrhtavanje može biti itekako primjetno stanovništvu u blizini epicentra.

Za sada nema informacija o povrijeđenima niti materijalnoj šteti.