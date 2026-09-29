Novo podrhtavanje tla: Zemljotres jačine 2,7 stepeni zatresao Hercegovinu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tlo se ponovo zatreslo u Hercegovini. Zemljotres je večeras u 18 sati i 14 minuta registrovan na području Zapadne Hercegovine.
Prema podacima Evro-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa bio je u okolini Tihaljine, oko 30 kilometara jugozapadno od Mostara i 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog.
Zemljotres je bio jačine 2,7 stepeni, a podrhtavanje tla registrovano je u večernjim satima.
Brojni građani javili su da su osjetili zemljotres, a najviše prijava stiglo je s područja Gruda i Ljubuškog.
Iako zemljotres ove jačine uglavnom ne izaziva ozbiljniju materijalnu štetu, njegovo podrhtavanje može biti itekako primjetno stanovništvu u blizini epicentra.
Za sada nema informacija o povrijeđenima niti materijalnoj šteti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu