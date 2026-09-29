Pogledajte šta spremaju zvijezde: Ovaj znak dobija sve u oktobru

Autor:ATV redakcija
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Ovaj oktobar donosi neočekivani blagoslov koji stiže kao grom iz vedra neba, a za jedan horoskopski znak prilike će dolaziti same od sebe, dok će mu se snovi ostvarivati brže nego što je ikada mogao da zamisli.
Astrološke okolnosti i poravnanje planeta formiraju rijedak fenomen, a taj srećni znak koji će već od prvih dana oktobra osjetiti ovu veliku promjenu na svojoj koži jeste Vaga.
Vage koje su dugo i strpljivo gradile svoje planove konačno dobijaju jasne rezultate, jer sve ono što je mjesecima stajalo i trud koji niko nije primjećivao sada konačno izlaze na vidjelo:
Neočekivani susreti otvaraju nova vrata, dok priznanja za rad stižu bez ikakvog traženja.
Odluke se donose mnogo lakše, a unutrašnja snaga i ravnoteža daju joj prednost u svim segmentima života.
Vaga u oktobru više ne mora da juri uspjeh, već prilike i srećne okolnosti same pronalaze put do nje.
Astrolozi savjetuju svim pripadnicima ovog znaka da ostanu otvoreni za prilike koje dolaze iz neočekivanih pravaca, da vjeruju intuiciji i ne odbijaju promjene samo zato što djeluju nepoznato, prenosi Krstarica.
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