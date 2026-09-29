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Pogledajte šta spremaju zvijezde: Ovaj znak dobija sve u oktobru

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29.09.2026 10:48

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Foto: pexels/Chris F

Ovaj oktobar donosi neočekivani blagoslov koji stiže kao grom iz vedra neba, a za jedan horoskopski znak prilike će dolaziti same od sebe, dok će mu se snovi ostvarivati brže nego što je ikada mogao da zamisli.

Astrološke okolnosti i poravnanje planeta formiraju rijedak fenomen, a taj srećni znak koji će već od prvih dana oktobra osjetiti ovu veliku promjenu na svojoj koži jeste Vaga.

Stiže sve što je Vaga godinama strpljivo čekala

Vage koje su dugo i strpljivo gradile svoje planove konačno dobijaju jasne rezultate, jer sve ono što je mjesecima stajalo i trud koji niko nije primjećivao sada konačno izlaze na vidjelo:

Neočekivani susreti otvaraju nova vrata, dok priznanja za rad stižu bez ikakvog traženja.

Odluke se donose mnogo lakše, a unutrašnja snaga i ravnoteža daju joj prednost u svim segmentima života.

Vaga u oktobru više ne mora da juri uspjeh, već prilike i srećne okolnosti same pronalaze put do nje.

Astrolozi savjetuju svim pripadnicima ovog znaka da ostanu otvoreni za prilike koje dolaze iz neočekivanih pravaca, da vjeruju intuiciji i ne odbijaju promjene samo zato što djeluju nepoznato, prenosi Krstarica.

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