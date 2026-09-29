Cvijanovićeva na svečanom otvaranju izložbe "Junaci na braniku Republike Srpske"

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Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas će u Banjaluci prisustvovati svečanom otvaranju izložbe "Junaci na braniku Republike Srpske".

Izložba će biti otvorena u Muzeju Republike Srpske u 12.00 časova, najavljeno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva.

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