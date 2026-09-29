Starica (87) koja je podigla Španiju na noge vraćena u svoj stan

Peznionerka (87) čije je iseljenje prošle nedjelje izazvalo proteste širom zemlje zbog stambene krize u Španiji moći će da se vrati u svoj madridski dom nakon što je postigla dogovor sa stanodavcem, saopštio je u ponedjeljak njen advokat.

Protestanti su treći dan zaredom kampovali ispred sjedišta regionalne vlade u Madridu kako bi izrazili protivljenje njenom iseljenju i zahtjevali snažniju zaštitu stanara suočenih sa nedostatkom stambenog prostora i naglim rastom kirija. Španska vlada saopštila je u ponedjeljak da radi na usvajanju određenih mjera pomoći, izvještava Rojters.

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Protesti su prošle nedjelje eskalirali nakon što je policija na nosilima izvela 87-godišnju Marikarmen Abaskal iz njenog madridskog doma, u kojem je živjela više od sedam decenija, na osnovu naloga za iseljenje koji je dobio investicioni fond koji je kupio njen stan.

Abaskal će prema novom osmogodišnjem ugovoru plaćati kiriju sličnu onoj koju je plaćala do sada, rekla je njena advokatica Beatriz Duro na konferenciji za novinare. Penzionerka, koja je nakon iseljenja završila u bolnici, planira da potpiše ugovor čim se bude osjećala bolje, rekla je advokatica, ocijenivši da je presedan to što je postignut dogovor kojim se poništava već sprovedeno iseljenje.

Stanodavac nije odmah bio dostupan za komentar.

Prošle nedjelje stotine ljudi ispred njene zgrade sukobile su se sa policijom, dok je španska vlada predvođena socijalistima osudila regionalnu administraciju desnog centra jer nije spriječila iseljenje.

Do ponedjeljka su stotine šatora ispunile centralni madridski trg Puerta del Sol, podsjećajući na proteste iz 2011. godine, kada su ga aktivisti tokom mjesec dana okupirali protestujući protiv mjera štednje uvedenih tokom globalne finansijske krize.

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Premijer Pedro Sančez rekao je da će njegova vlada, koja se sastaje u utorak, usvojiti određene mjere pomoći u oblasti stanovanja, ne navodeći detalje, i pozvao stranke da ih podrže u parlamentu kada kasnije budu stavljene na glasanje. Rekao je da zaštita ugroženih stanara "nije pitanje ideologije, već humanosti".

Za razliku od perioda finansijske krize, kada su mnoga iseljenja bila povezana sa neplaćenim hipotekama nakon "pucanja balona" na tržištu nekretnina, sve veći broj iseljenja sada je povezan sa sporovima oko kirija, što odražava nedostatak stanova. Kirije su se u prosjeku udvostručile tokom protekle decenije, daleko nadmašivši rast plata.

Desetine hiljada ljudi marširalo Madridom

U subotu je oko 30.000 ljudi marširalo Madridom kako bi izrazilo protest zbog odnosa prema Abaskal i drugim ljudima koje su investicioni fondovi izbacili iz njihovih domova.

Demonstranti su zveckali ključevima i nosili transparente sa parolama poput "Špekulanti, idite kući" i "Stanovanje je za život".

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Kada je pala noć na Puerta del Sol, gdje se nalazi kancelarija Izabel Dijaz Ajuso, predsjednice madridskog regiona iz desnog centra, desetine aktivista postavile su šatore, a njihov broj je neprestano rastao.

Blanka, studentkinja, rekla je da mladi Španci teško uspijevaju da se odvoje od roditelja i počnu samostalan život.

"Političari ne samo da ništa ne rade, već sve pogoršavaju", rekla je. "Odlučili smo da više nećemo ćutati, pa se nadamo da će nas čuti."

Prema navodima Sindikata stanara, koji koordinira proteste, u ponedjeljak je trebalo da budu održani novi protesti širom Španije.

Iz bolničkog kreveta u Madridu Abaskal je rekla da ne može da se pridruži demonstracijama i pozvala demonstrante da nastave borbu.

"Budite hrabri, borite se, branite ono što je vaše i, molim vas, čuvajte sebe; ostanite tamo kampujući dokle god vaša tijela mogu da izdrže i dokle god to želite. Nadajmo se da će se sve ovo sutra završiti uspješno", rekla je u video-snimku koji je distribuirao Sindikat stanara.

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Španiji nedostaje 750.000 stambenih jedinica, prema podacima centralne banke, koja je upozorila da bi taj broj do 2028. mogao da poraste na više od milion. Godišnje se izgradi svega oko 120.000 stanova, što je šestina broja izgrađenog prije finansijske krize 2008. godine.

Ajuso je rekla da su protesti pokušaj da se "promjene pravila igre" u vezi sa postojećim ugovorima i upitala da li aktivisti smatraju da bi trebalo da postoji starosna granica za plaćanje kirije.

(Telegraf.rs)