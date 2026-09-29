Raste broj poginulih u stravičnim poplavama

Broj poginulih u poplavama na Tajlandu porastao je na 23, dok je nevremenom i poplavama pogođeno više od 2,6 miliona ljudi, objavio je list "Nacija", pozivajući se na podatke Odjeljenja za prevenciju i ublažavanje posljedica katastrofa.

Poplave i dalje traju u 29 pokrajina i glavnom gradu Bangkoku, pri čemu je pogođeno 940.300 domaćinstava.

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Najteže su stradali centralni dijelovi zemlje. U pokrajini Samut Prakan, koja se graniči sa glavnim gradom Tajlanda, pogođeno je više od 260.000 domaćinstava, odnosno više od 818.000 ljudi, dok je u samom Bangkoku pogođeno oko 329.000 domaćinstava, odnosno približno 700.000 ljudi, prenosi Srna.

Nivo poplavnih voda na Tajlandu je trenutno u blagom opadanju.