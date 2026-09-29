Učenik osmog razreda napao nožem nastavnice i učenicu u školi: Ima mrtvih

Učenik osmog razreda napao je nožem dvije nastavnice i jednu učenicu u osnovnoj školi u mjestu Staškov, u okrugu Čadca u Slovačkoj. Jedna nastavnica (61) podlegla je povredama, dok je još dvoje povrijeđenih prebačeno u bolnicu.

Policija i sve službe za hitne intervencije upućene su jutros u osnovnu školu u Staškovu nakon prijave napada oštrim predmetom. Prema informacijama slovačkih medija, napadač je učenik osmog razreda, a nožem je napao dvije nastavnice i jednu učenicu.

Hronika Banjalučanin punio alkohol u lažnu ambalažu pa prodavao kao poznate brendove

Na lice mjesta poslata su dva vozila hitne pomoći i dva spasilačka helikoptera. Intervencija je u početku bila u toku, a povrijeđenima je ukazana pomoć.

Portparolka Operativnog centra Službe hitne medicinske pomoći Petra Klimešova potvrdila je da je jedno dijete u kritičnom stanju helikopterom prebačeno u bolnicu u Martinu.

Drugi povrijeđeni je 44-godišnji pacijent sa ubodnom ranom u grudima, koji je nakon ukazane prve pomoći helikopterom prebačen u bolnicu u Žilini.

Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je povrede nespojive sa životom i preminula.

Prema informacijama televizije JOJ, napadač je učenik osmog razreda. Policija je potvrdila da istražuje nasilni incident, dok su nadležni organi apelovali na javnost da ne širi neprovjerene informacije.

Svijet Dijete u vrtiću iz ranca izvadilo napunjen pištolj: Uhapšen otac

Na lice mjesta uputili su se i ministar unutrašnjih poslova Matuš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja Tomaš Drucker i ministar zdravlja Kamil Šaško.

Oglasio se i generalni tužilac Slovačke Maroš Žilinka, koji je poručio da je tragedija poziv cijelom društvu da se ozbiljnije suoči sa pojavama nasilja, mržnje i rastuće agresije.

U međuvremenu, učenički savjet srednje škole izrazio je solidarnost sa učenicima, nastavnicima i porodicama pogođenim tragedijom. Poručili su da škole moraju biti bezbjedna mjesta za učenike i zaposlene i pozvali na sistemsko rješavanje pitanja bezbjednosti u obrazovnim ustanovama.

Hronika Tragedija kod Gradiške: Jedna osoba poginula

Policija nastavlja istragu, a više detalja o okolnostima napada očekuje se nakon što nadležni završe uviđaj i objave zvanične informacije.

(Telegraf.rs)