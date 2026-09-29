Premijer liga potvrdila presudu protiv Sitija: U velikim su problemima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Engleska Premijer liga oglasila se saopštenjem za javnost u kojem je potvrdila da je nezavisna komisija proglasila Mančester Siti krivim po svim tačkama optužnice.
Radi se o ozbiljnim kršenjima finansijskih pravila Premijer lige tokom perioda od devet sezona, kao i po većini tačaka vezanih za nesaradnju u istrazi koju je vodila liga.
Klub ima pravo žalbe na nalaze nezavisne komisije, a rok za podnošenje žalbe ističe u petak, 2. oktobra.
Namjera rukovodstva Premijer lige je da se cjelokupan proces, uključujući eventualne žalbe i objavljivanje relevantnih odluka, okonča što je prije moguće.
Nezavisna komisija je utvrdila da je u periodu između sezona 2009/10. i 2017/18:
– Mančester Siti sklapao fiktivne ugovore, kojima se pogrešno prikazivao stvarni dogovor između strana, s nizom komercijalnih partnera, te se oslanjao na fiktivne sporazume s drugim stranama kako bi vještački povećao prihode kluba i smanjio troškove.
– Klub podnosio netačne finansijske izvještaje i skrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatornih tijela.
– Mančester Siti značajno kršio ograničenja potrošnje propisana pravilima Premijer lige i UEFA.
– Tokom istrage Premijer lige, Mančester Siti višestruko prekršio svoje obaveze saradnje i postupanja u dobroj namjeri prema ligi, pri čemu su potvrđene tri od četiri navodne povrede tih obaveza.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu