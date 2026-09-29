Bodiroga: Nebojša Vukanović je diktator! Vukanović: Eto vam Draško, dabogda vas pojeo

Nebojša Vukanović je i definitivno raskrstio sa još jednim saborcem - Ognjenom Bodirogom koji ga je nazvao diktatorom, a bez riječi nije ostao ni sam Vukanović.

Vukanović i Bodiroga su blisko sarađivali, čak ga je lider Liste za pravdu i red pozvao na svoju svadbu, a po nedavnim riječima Branka Blanuše, Bodiroga je trebao da pomogne razrješenju sukoba Vukanovića i SDS-a jer mu vjeruje. Danas je za Vukanovića Ognjen Bodiroga daleko koliko i Draško Stanivuković i Jelena Trivić.

Sukob se rasplamsao nakon što je Bodiroga gostujući na BN-u nazvao Vukanovića diktatorom uz napomenu da mu je na miting u Foču došlo 25 simpatizera i na tom mjestu je govorio da je ljudima bolje glasati za Željku Cvijanović nego za Marinka Božovića.

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"Čovjek je predsjednik političke partije gdje ne postoje organi, skupština. Da ga pitate ko vas je izabrao on bi ćutao. Da ga pitate gdje je novac koji su dobili na konto četiri poslanika, što je oko miliona KM, on bi ćutao. Da ga pitate kako je moguće da na lokalnim izborima imate 11 hiljada glasovao i da vi hoćete da budete kandidat, a nijedna druga stranka neće? Zašto ste vi mjera za velikog opozicionara i političara. On bi tu rekao da je uvijek podržavao SDS", kaže Bodiroga i nastavlja:

"Kada je 2014. godine Nebojša Vukanović izgubio izbore, nije prešao cenzus, otišao je da taksira u Dubrovnik. Mladen Bosić ga je pozvao u svoj kabinet i dao mu je platu preko 3.000 KM. Vukota Govedarica kao predsjednik ga je 2018. godine stavio na listu SDS-a i nije ga niko opstruisao. Prošao je za poslanika. Na račun da Gacko nema poslanika, prošao je Vukanović. Danas se čovjek bavi samo SDS-om".

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On poručuje da se ne može sedam dana do izbora blatiti opozicija i govoriti ružne riječi za Branka Blanušu, a držati predavanja Marinku Božoviću.

"Pozvaću Nebojšu Vukanovića poslije izbora gdje ćemo pričati o našim porodicama, gdje rade članovi naših porodica, gdje rade članovi porodice Nebojše Vukanovića. Kakvi su prihodi Opštinskog odbora SDS-a Foča, a kakvi su prihodi Liste za pravdu i red", rekao je Božović.

Vukanović: Blanuša me koštao 20.000 KM

Nije dugo čekao stigao je odgovor od lidera Liste za pravdu i red. Vukanović mu poručuje da ga se ne tiče gdje troši svoje pare.

"Od tih novaca moj gospodine Bodiroga, dao sam Blanuši prošle izbore me je koštao 20.000 glasova njegova kandidatura. Što plaćanje kazni CIK-u, što plaćanje zakupa prostorija, pitao sam šta treba. Pitaj Antu Šipovca koliko sam dao para SDS-u da bi imao posmatrače u SDS-u. On je dobio podsticaja od države podsticaja 2.26 miliona. Sad izlazi na svaki skup i govori vi imate para, mi smo imali kad smo ušli 20.000 KM, a sad je izašlo 30.000 mjesečno. Sama prijava za izbore je 60.000 KM moj gospodine Bodiroga", kaže Vukanović

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Kako trošim pare, to tebe ne treba da interesuje, poručuje Vukanović Ognjenu Bodirogi.

"Ja sam to napravio. Napravljen je mehanizam u kojem sam ja uradio sve, i statut, i program, i okupio ljude, i prikupio potpise za osnivanje. Nije me Vukota Govedarica stavio na listu zato što me voli, nego zato što je znao da imam 2.000 glasova u Trebinju. Niste mi dali da govorim nigdje".

Odgovarajući na pitanje Bodiroge gdje mu rade članovi porodice, Vukanović ističe da je njegova supruga zaposlena kao doktorica u Hitnoj pomoći i da je sad na porodiljskom bolovanju.

Vukanović napominje da je i Darko Babalj postao član Kolegijuma Predstavničkog doma zahvaljujući Nenadu Grkoviću, a sada zapošljava ljude koji ga pljuju.

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"Eto vam Draška, dabogda vas sve pojeo i uništio što i hoće da uradi", kaže Vukanović.

Za optužbe na račun zapošljavanja u kabinetu Mladena Bosića, kaže da je za to donio 9.000 glasova i da je stavljao glavu tamo gdje niko nogu nije htio.

"Vi ste dobri i pošteni, a ja sam fukara. Zato što sam za vas ginuo 20 godina što sam sad rekao nemate nikakvog smisla da kažete Draško ne kandiduje člana Predsjedništva, ako neće Draško mi ćemo na silu samo da Vukan ne bude i ne pobijedi. Pa narod će vas kazniti. Kažeš da su Ljubiša Petrović u Vukanović neprijatelji opozicije jer postavljaju pitanje šta je radio Blanuša? Gdje ćete ići kod Dodika? Zamislite idete u rat i tražite od protivnika da vam da pare i municiju da idete da ratujete. Mi postavimo pitanje šta si radio s njim, a vi kažete, aa vidi ih napadaju opoziciju. Šta bi bilo da sam se ja sastajao sa Dodikom?", kaže Vukanović.

On poručuje i da su u SDS-u jedni drugima skidali glave, a sada govore "gdje će brat na brata".