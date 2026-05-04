Bodiroga: Stranka će imati kandidate za predsjednika i srpskog člana Predsjedništva BiH

04.05.2026 17:51

Бодирога: Странка ће имати кандидате за предсједника и српског члана Предсједништва БиХ
Šef Poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je danas na konferenciji za novinare u Banjaluci, da će SDS na izborima imati kandidate za predsjednika Republike i za srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Ukoliko Glavni odbor SDS-a želi da promijeni ovu odluku iz maja 2025. godine mora to učiniti većinom glasova. Ako ih ne promijeni, SDS će imati oba ova kandidata", kaže Bodiroga.

Dodaje da je Predsjedništvo SDS-a na posljednjoj sjednici donijelo odluku da će stranka ako se pronađe najbolje rješenje u opoziciji, promijeniti jednu ili obje odluke koje se tiču inokosnih funkcija.

Takođe, poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ukazao je svoju podršku predsjedniku SDS-a Branku Blanuši kao kandidatu za predsjednika Srpske bez bilo kakvih uslovljavanja. Naveo je da je Draško Stanivuković neprihvatljiv za ovu funkciju.

