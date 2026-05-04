Putin se odlučio na radikalan potez!

Predsjednik Rusije Vladimir Putin smijenio je komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga (VKS) Ruske Federacije, u čijem sastavu se nalaze jedinice protivvazdušne i protivraketne odbrane (PVO, PRO), javlja The Moscow Times.

Umjesto generala Viktora Afzalova, koji je rukovodio VKS-om od 2023. godine, na ovu funkciju je imenovan general-pukovnik Aleksandar Čajko, prenosi RBK pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

Čajko (54), diplomac Moskovske suvorovske škole, krajem 2010-ih komandovao je ruskim snagama u Siriji, a od 2021. godine rukovodio je Istočnim vojnim okrugom. Prema podacima EU, Čajko, koji nosi titulu Heroja Rusije, povezan je sa događajima u Buči: komandovao je grupacijom koja je optužena za masovna ubistva civila kod Kijeva. Dana 16. marta 2026. godine, na četvrtu godišnjicu tragedije, Evropska unija je uvela lične sankcije Čajku, zajedno sa još osam ruskih vojnih lica.

Putin je odlučio da smjeni komandanta VKS-a - snaga odgovornih, između ostalog, i za PVO - nakon serije ukrajinskih napada dronovima koje protivvazdušna odbrana nije uspjela da odbije.

Krajem marta, pod udar bespilotnih letjelica dospjeli su najveći ruski naftni portovi na Baltičkom moru, što je dovelo do obustave izvoza.

U aprilu su naftni objekti na teritoriji Rusije napadnuti više od 20 puta: pod naletima se našlo najmanje 9 rafinerija nafte, od kojih je 5 obustavilo proizvodnju, usljed čega je prerada nafte u zemlji pala na minimum od 2009. godine.

Četiri puta su meta bili luka i rafinerija u Tuapseu, gdje su izgorjele desetine hiljada tona nafte i naftnih derivata, nad gradom su padale "naftne kiše", a u moru je došlo do izlivanja mazuta. Situacija se ponovila 30. aprila u Permu, gdje su pogođeni rezervoari "Transnefta" i rafinerija "Permnefteorgsintez", sedma po snazi u zemlji, piše Telegraf.

Zbog prijetnje od dronova, Kremlj je bio primoran da skrati Paradu pobjede u Moskvi: prvi put od 2009. godine ona će biti održana bez vojne tehnike. Trajanje parade biće kraće od sat vremena umjesto tradicionalnih sat i po. Takođe, poslanicima Državne dume neće biti dozvoljen pristup tribinama.