Fico: Tokom posjete Moskvi sastaću se s Putinom

Premijer Slovačke Robert Fico najavio je danas da će se tokom predstojeće posjete Moskvi sastati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Fico je, tokom boravka u Jerevanu na samitu Evropske političke zajednice, naveo da će u subotu, 9. maja, posjetiti Moskvu povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, prenosi TASR.

"Položiću cvijeće na Grob Neznanog vojnika Crvene armije kako bih izrazio zahvalnost za oslobođenje u ime slovačkih žena i muškaraca, a trebalo bi da imam kratak sastanak s predsjednikom Putinom. To je sve. Neću prisustvovati nikakvoj vojnoj paradi. Biće isti format kao i ranije", rekao je Fico.

On je dodao da sukob između Rusije i Ukrajine ima "određeni istorijski kontekst" i poručio da neće podleći pritiscima da zauzme drugačiji stav.

"Neću dozvoliti da budem gurnut u poziciju u kojoj bih trebalo da imam bilo kakvo kajanje", dodao je.

Fico je naveo i da na sastanku Evropske političke zajednice u Jerevanu nijedan lider nije pokrenuo pitanje njegove posjete Rusiji.

"Svi znaju da imam argumente koji se ne mogu opovrgnuti", istakao je Fico i dodao da je dijalog "neophodan".