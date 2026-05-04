Francuska dobila prvog kandidata za predsjednika: Radikalni ljevičar po četvrti put ulazi u utrku

04.05.2026 12:55

Лидер француске крајње левице Жан-Лик Меланшон говори током предизборног састанка за градоначелника како би подржао Себастијана Делогуа, кандидата француске крајње љевичарске странке Непокорна Француска (ЛФИ) за изборе за градоначелника Марсеја, у Марсеју, на југу Француске, у суботу, 7. марта 2026.
Foto: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Lider radikalno lijeve stranke Nepokorena Francuska (La France Insoumise) Žan-Lik Melanšon (Jean-Luc Mélenchon) postao je prvi javno deklarisani kandidat za predsjednika Francuske, odnosno za izbore koji bi trebalo da se održe naredne godine.

Melanšon je svoju namjeru da se kandiduje potvrdio u razgovoru za francusku televiziju TF1.

Sedamdesetčetvorogodišnji političar će tako ući u trku za predsjednika Francuske po četvrti put u svojoj karijeri.

Prvi put se kandidovao 2012. godine, kada je u prvom krugu osvojio četvrto mjesto, a ispred njega su bili Fransoa Oland (François Hollande), Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) i Marin Le Pen (Marine Le Pen).

Pet godina kasnije, odnosno 2017. godine, Melanšon je ponovo bio na četvrtom mjestu u prvom krugu, mada je bio udaljen svega nekoliko stotina hiljada glasova iza Le Pen, koja je otišla u drugi krug s Emanuelom Makronom.

Na posljednjim izborima, 2022. godine, imao je najbolji rezultat, ali je bio na trećem mjestu i nije uspio da uđe u drugi krug.

Međutim, Melanšon se nada da će četvrti put biti srećan, a naredni izbori bi mu mogli biti najbolja šansa za uspjeh.

Kako Makron više ne može biti kandidat, a u redovima centrista se još nije izdvojila osoba koja bi mogla da ga zamijeni, Melanšon bi mogao konačno ući u drugi krug, gdje će u političku borbu najvjerovatnije ući s Žordanom Bardelom.

Bardela je jedan od lidera radikalno desne stranke Nacionalno okupljanje i izvjesni nasljednik Le Pen. On nije otkrio da će biti kandidat, ali je teško vidjeti da će radikalna desnica imati snažnijeg kandidata od njega.

(Kliks)

