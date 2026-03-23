Janša poručio Makronu: Ne tako brzo

Autor:ATV
23.03.2026
16:10
Francuski predsjednik Emanuel Makron čestitao je na društvenim mrežama Roberu Golovu na osvojenom prvom mjestu na parlamentarnim izborima u Sloveniji.
"Iskrene čestitke, uvaženi Roberte Golobe, povodom osvojenog prvog mjesta na parlamentarnim izborima, koje svjedoči o povjerenju Slovenaca u evropski, demokratski i progresivni pravac.Zajedno ćemo se truditi ka Evropi koja ostaje verna svojim vrednostima i koja je suverenija i jača", napisao je Makron na Iksu.
Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janes Janša odreagovao je na njegovu objavu kratko mu poručivši: Ne tako brzo, Emanuele Makrone.
Not so fast, @EmmanuelMacron https://t.co/SG7u76SaL0— Janez Janša (@JJansaSDS) March 23, 2026
