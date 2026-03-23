Bizaran slučaj u Hrvatskoj: Zbog greške u sistemu pogrešan pacijent proglašen mrtvim

Hrvatsko udruženje za promociju prava pacijenata oglasilo se danas nakon što je Virovitičanin zbog greške u bolničkom sistemu službeno proglašen mrtvim.

Udruženje je najoštrije i bez ikakvih zadrški osudilo, kako navode, šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB‑a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. vijeku.

Ukazuju na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcionisanju zdravstvenog sistema i njegove digitalne infrastrukture.

- Ovakav događaj jasno potvrđuje da postojeći sistemi nisu sigurni ni pouzdani, da kontrole ne funkcionišu, a obavezni protokoli identifikacije pacijenata se očito ne sprovode, što predstavlja direktno ugrožavanje života i sigurnosti pacijenata - naveli su iz Udruženja i istakli da zahtijevaju hitnu i nezavisnu istragu, transparentno utvrđivanje svih nivoa odgovornosti i hitno uvođenje obaveznih digitalnih i organizacionih mehanizama koji će onemogućiti da se ovako katastrofalna greška ikada ponovi.

Izražavajući saučešće porodici preminulog pacijenta, iz Udruženja navode da im stoje na raspolaganju za pravnu i savjetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i traženju pune odštete radi "najteže povrede dostojanstva i sigurnosti pacijenta", prenosi hrvatski portal Dnevnik.