Bizaran slučaj u Hrvatskoj: Zbog greške u sistemu pogrešan pacijent proglašen mrtvim

23.03.2026

15:41

Бизаран случај у Хрватској: Због грешке у систему погрешан пацијент проглашен мртвим
Hrvatsko udruženje za promociju prava pacijenata oglasilo se danas nakon što je Virovitičanin zbog greške u bolničkom sistemu službeno proglašen mrtvim.

Udruženje je najoštrije i bez ikakvih zadrški osudilo, kako navode, šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB‑a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. vijeku.

Бањалучани ухапшени због дроге

Hronika

Otkrivamo ko je uhapšeni Banjalučanin: Suđeno mu zbog ubistva u Nikšiću

Ukazuju na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcionisanju zdravstvenog sistema i njegove digitalne infrastrukture.

- Ovakav događaj jasno potvrđuje da postojeći sistemi nisu sigurni ni pouzdani, da kontrole ne funkcionišu, a obavezni protokoli identifikacije pacijenata se očito ne sprovode, što predstavlja direktno ugrožavanje života i sigurnosti pacijenata - naveli su iz Udruženja i istakli da zahtijevaju hitnu i nezavisnu istragu, transparentno utvrđivanje svih nivoa odgovornosti i hitno uvođenje obaveznih digitalnih i organizacionih mehanizama koji će onemogućiti da se ovako katastrofalna greška ikada ponovi.

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Republika Srpska

FZO Republike Srpske uvodi mobilnu aplikaciju "Moje zdravstvo"

Izražavajući saučešće porodici preminulog pacijenta, iz Udruženja navode da im stoje na raspolaganju za pravnu i savjetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i traženju pune odštete radi "najteže povrede dostojanstva i sigurnosti pacijenta", prenosi hrvatski portal Dnevnik.

Pročitajte više

За 15 минута 110 евра: Да ли су ови радници најплаћенији на Балкану

Ekonomija

Za 15 minuta 110 evra: Da li su ovi radnici najplaćeniji na Balkanu

1 h

0
Весна Меденица остаје у притвору

Region

Vesna Medenica ostaje u pritvoru

1 h

0
Не бацајте љуске од кромпира: Ево за шта их све можете користити у кући и у башти

Savjeti

Ne bacajte ljuske od krompira: Evo za šta ih sve možete koristiti u kući i u bašti

1 h

0
Прољеће-жена

Zanimljivosti

Jedan horoskopski znak će uživati ovog proljeća

1 h

0

Više iz rubrike

Весна Меденица остаје у притвору

Region

Vesna Medenica ostaje u pritvoru

1 h

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Region

Hrvatska u problemu: Zatvaraju se prve benzinske pumpe

6 h

0
Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

Region

Janši jedan mandat manje od Goloba, ova partija bi mogla da odredi vladu Slovenije

8 h

1
Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

Region

Izbori u Sloveniji: Stranka Roberta Goloba vodi za 0,67 odsto

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

12

Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

16

12

Bolno obraćanje Vedrane Rudan: ''Dvije godine umirem, doktori su mi obećali brzu smrt''

16

05

Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

16

00

Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

16

00

Trudna kćerka popularnog pjevača

