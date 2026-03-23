Hrvatska u problemu: Zatvaraju se prve benzinske pumpe

23.03.2026

10:03

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Foto: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Zatvorena je jedna od dvije benzinske pumpe u mjestu Udbini u Hrvatskoj.

Pištolji za točenje goriva zaključani su katancima i zamotani u plastične kese. Amir Veladžić, vlasnik zatvorene benzinske stanice, tvrdi da je ta odluka bila neizbježna.

"Donijeli smo odluku zato što nam je Vlada RH smanjila cijene u korenu. Plavi dizel nam je 20 centi ispod nabavne cijene, obični dizel 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da to prodajemo. Radnika treba platiti, a odakle", rekao je Veladžić za RTL Danas, prenosi Poslovni dnevnik.

Inina benzinska radi samo do 13 sati

U Udbini je sada ostala Inina benzinska pumpa, ali ona radi samo do 13 sati.

Zašto je gorivo u Njemačkoj znatno skuplje nego u ostatku EU?

"Nije dobro. Najbliža je u Gračacu, a ova naša do 13 sati. Teško, stvarno teško", požalio se Nikola iz Udbine.

"Ja točim gdje stignem, puno hodam, puno radim. Sad je borba", dodao je Ante iz Udbine. Iz Ine navode da prate situaciju, ali za sad ne planiraju produžavati radno vrijeme.

Veladžić predlaže riješenje.

"Da se Vlada odrekne akciza ili uvede plovni PDV, da imamo barem dva do tri odsto zarade, mogli bismo raditi. Ali bez tih 11 do 14 centi mi ne možemo preživjeti", zaključio je.

Ministar najavio pomoć malim distributerima

Predsjednik udruženja Glas preduzetnika Boris Podobnik smatra da će ovakvi slučajevi biti sve češći.

"Niko nije toliko jak da radi sa gubitkom. To znači da ste Deda Mraz, poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo", rekao je.

Istraga o podmetanju požara na četiri vozila jevrejske službe hitne pomoći

Ministar privrede Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima.

"Dobiće moratorijum na otplatu kredita preko HAMAG BICRO-a. Vodimo računa i o njima", izjavio je Šušnjar.

Podobnik smatra da je to dobar, ali nedovoljan korak.

"Mogu se smanjiti akcize za još 5 do 6 centi i PDV spustiti sa 25 na 15 posto. Ovo su teška vremena, država se mora i zadužiti", uvjeren je Podobnik.

Pročitajte više

Republika Srpska

Minić: Zampoliju sam uručio važan dokument sa projektima, prirodna bogatstva nismo prodali

1 h

0
Ива Штрљић

Scena

"Desi se da vam se dijete ne dogodi" Naša glumica (48) otvoreno o majčinstvu

1 h

0
Društvo

Prevoznici se okupljaju, nema blokada: GP Gradiška radi normalno

1 h

2
снијег

Društvo

Novi ugriz zime u BiH, snijeg se vraća

1 h

0

Više iz rubrike

Region

Janši jedan mandat manje od Goloba, ova partija bi mogla da odredi vladu Slovenije

2 h

1
Region

Izbori u Sloveniji: Stranka Roberta Goloba vodi za 0,67 odsto

3 h

1
Region

Dajković za ATV: Crna Gora nije slobodna

11 h

0
Region

Zatvorena birališta u Sloveniji, izlazne ankete: Golob prvi, Janša na drugom mjestu

14 h

0
10

32

Hapšenje u Banjaluci: "Pala" dva lica zbog krađe auta, vozila vraćena vlasnicima

10

23

Zdravko Čolić saslušan u tužilaštvu

10

19

Peulić: Danas ćemo odlučiti o daljim koracima

10

16

NE TREBA VAM LAJF KOUČ, TREBA VAM OVA PREDSTAVA

10

14

Uhapšen Banjalučanin: "Mrtav pijan" napao policajca u kafiću

