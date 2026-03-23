Hrvatska u problemu: Zatvaraju se prve benzinske pumpe

Zatvorena je jedna od dvije benzinske pumpe u mjestu Udbini u Hrvatskoj.

Pištolji za točenje goriva zaključani su katancima i zamotani u plastične kese. Amir Veladžić, vlasnik zatvorene benzinske stanice, tvrdi da je ta odluka bila neizbježna.

"Donijeli smo odluku zato što nam je Vlada RH smanjila cijene u korenu. Plavi dizel nam je 20 centi ispod nabavne cijene, obični dizel 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da to prodajemo. Radnika treba platiti, a odakle", rekao je Veladžić za RTL Danas, prenosi Poslovni dnevnik.

Inina benzinska radi samo do 13 sati

U Udbini je sada ostala Inina benzinska pumpa, ali ona radi samo do 13 sati.

"Nije dobro. Najbliža je u Gračacu, a ova naša do 13 sati. Teško, stvarno teško", požalio se Nikola iz Udbine.

"Ja točim gdje stignem, puno hodam, puno radim. Sad je borba", dodao je Ante iz Udbine. Iz Ine navode da prate situaciju, ali za sad ne planiraju produžavati radno vrijeme.

Veladžić predlaže riješenje.

"Da se Vlada odrekne akciza ili uvede plovni PDV, da imamo barem dva do tri odsto zarade, mogli bismo raditi. Ali bez tih 11 do 14 centi mi ne možemo preživjeti", zaključio je.

Ministar najavio pomoć malim distributerima

Predsjednik udruženja Glas preduzetnika Boris Podobnik smatra da će ovakvi slučajevi biti sve češći.

"Niko nije toliko jak da radi sa gubitkom. To znači da ste Deda Mraz, poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo", rekao je.

Ministar privrede Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima.

"Dobiće moratorijum na otplatu kredita preko HAMAG BICRO-a. Vodimo računa i o njima", izjavio je Šušnjar.

Podobnik smatra da je to dobar, ali nedovoljan korak.

"Mogu se smanjiti akcize za još 5 do 6 centi i PDV spustiti sa 25 na 15 posto. Ovo su teška vremena, država se mora i zadužiti", uvjeren je Podobnik.