Prevoznici se okupljaju, nema blokada: GP Gradiška radi normalno

Autor:ATV
23.03.2026
09:03
Komentari:2
Granični prelaz u Gradišci normalno radi, a za nema blokade koju su najavili prevoznici.
Iako je danas na graničnim prelazima u BiH ponovo bio najavljen protest prevoznika zbog, između ostalog, ograničenja boravka profesionalnim vozačima u zemljama Šengena, Vlada Republike Srpske sinoć je, na telefonskoj sjednici, zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.
Prevoznici se okupljaju kod Arene Gradiška, a prisutan je i veći broj pripadnika MUP-a Srpske.
Prevoznici su najavili 50 do 200 kamiona po prelazima i upozoravaju da im je strpljenje pri kraju, ali ističu da neće potpuno obustaviti saobraćaj – putnička vozila, hitne službe i transport lijekova ostaju prohodni.
