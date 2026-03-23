Prevoznici se okupljaju, nema blokada: GP Gradiška radi normalno

Granični prelaz u Gradišci normalno radi, a za nema blokade koju su najavili prevoznici.

Vlada o protestu prevoznika: MUP Srpske da spriječi blokade graničnih prelaza

Iako je danas na graničnim prelazima u BiH ponovo bio najavljen protest prevoznika zbog, između ostalog, ograničenja boravka profesionalnim vozačima u zemljama Šengena, Vlada Republike Srpske sinoć je, na telefonskoj sjednici, zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Prevoznici se okupljaju kod Arene Gradiška, a prisutan je i veći broj pripadnika MUP-a Srpske.

Prevoznici su najavili 50 do 200 kamiona po prelazima i upozoravaju da im je strpljenje pri kraju, ali ističu da neće potpuno obustaviti saobraćaj – putnička vozila, hitne službe i transport lijekova ostaju prohodni.

Republika Srpska Protest prevoznika: Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

MUP Srpske je saopštio da će preduzeti sve kako bi saobraćaj tekao bez većih zastoja.