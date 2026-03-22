Đurđica Topić iz Kotor Varoša po šesti put postala majka

Đurđica Topić iz Kotor Varoša po šesti put je postala majka, a njena porodica danas broji četiri dječaka i dvije djevojčice.

Radost roditeljstva dijeli sa suprugom Draganom Topićem, sa kojim svakodnevno brine o velikoj porodici. Kako kažu, nije uvijek lako, ali je ljubav ono što sve drži na okupu, prenosi portal "kvdanas".

Đurđica je primjer posvećene i snažne majke koja uspijeva da uskladi brojne obaveze i svakom djetetu pruži pažnju, brigu i toplinu. Njena strpljivost i požrtvovanost najbolje se vide u načinu na koji vodi svoju porodicu.

U njihovom domu uvijek je živo – od školskih obaveza i igre do zajedničkih porodičnih trenutaka.

Upravo zbog toga, porodica Topić ističe da je njihovo najveće bogatstvo dom ispunjen dječijim osmijehom.

Biti roditelj šestoro djece znači mnogo truda, strpljenja i odricanja, ali i neizmjernu radost koju donosi velika porodica.