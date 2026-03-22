U Banjaluci 2. Međunarodna konferencija zdravstvenog turizma

22.03.2026

18:38

У Бањалуци 2. Међународна конференција здравственог туризма
Foto: Ustupljena fotografija

Odbrojavanje je počelo, 2. Međunarodna konferencija zdravstvenog turizma „Booking Health in Srpska“ počinje već u utorak, a interesovanje učesnika premašuje očekivanja organizatora.

Konferencija će biti održana 24. i 25. marta u hotelu "Courtyard by Marriott" u Banjaluci i okupiće predstavnike zdravstvenih ustanova, turističkog sektora, institucija i međunarodnih partnera, s ciljem jačanja saradnje i daljeg razvoja zdravstvenog turizma u Republici Srpskoj.

Događaj organizuju banjalučke agencije MedNet i Three Rocks, uz podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Fokus ovogodišnjeg izdanja je konkretno povezivanje domaćih zdravstvenih ustanova sa međunarodnim tržištem i pozicioniranje Republike Srpske kao prepoznatljive destinacije zdravstvenog turizma.

Prvo izdanje konferencije već je pokazalo značajan potencijal, više od 200 učesnika i 56 stručnjaka kroz 12 panel diskusija potvrdili su da postoji snažan interes za medicinske usluge koje nude ustanove u Republici Srpskoj.

Jedan od organizatora, Vladimir Blagojević, naglašava da domaći zdravstveni sektor raspolaže visokim standardima i stručnim kadrom, ali da je ključno dodatno međunarodno predstavljanje.

„Kvalitet usluga je na nivou evropskih standarda, ali taj potencijal tek treba snažnije predstaviti međunarodnom tržištu“, ističe Blagojević.

Važan iskorak u tom pravcu napravljen je nedavno u Beču, gdje je na događaju „Booking Health in Europe & Srpska“ predstavljeno 13 zdravstvenih ustanova i uspostavljeni prvi kontakti sa međunarodnim partnerima.

Ovogodišnja konferencija donosi bogat program koji uključuje panel diskusije, stručna predavanja i B2B susrete, uz učešće predstavnika jedne od vodećih svjetskih platformi za zdravstveni turizam, koja okuplja klinike iz više od 30 zemalja. To domaćim učesnicima otvara vrata ka globalnim mrežama i novim poslovnim prilikama.

Zdravstveni turizam danas podrazumijeva mnogo više od medicinskog tretmana, riječ je o integrisanom iskustvu koje povezuje zdravstvene usluge sa turizmom, smještajem i dodatnim sadržajima, čineći ga jednim od najbrže rastućih sektora u svijetu.

Više iz rubrike

Митрополит Јоаникије: Пост води у тајну страдања и васкрсења

Društvo

Mitropolit Joanikije: Post vodi u tajnu stradanja i vaskrsenja

10 h

0
“Овај гријех нас води у духовну смрт” Свештеник Александар открио зашто неки људи не напредују

Društvo

“Ovaj grijeh nas vodi u duhovnu smrt” Sveštenik Aleksandar otkrio zašto neki ljudi ne napreduju

10 h

0
Камиони на граници

Društvo

Policija u BIH zabranila blokade prevoznika

11 h

0
Младенци су празник љубави који заправо говори о жртви: Ово су правила и обичаји које се често заборављају

Društvo

Mladenci su praznik ljubavi koji zapravo govori o žrtvi: Ovo su pravila i običaji koje se često zaboravljaju

1 d

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

21

33

Ako prolazite kroz Švajcarsku budite spremni, stiže novi namet

21

22

Primjećuju li kupci povećanje cijena?

21

08

Izrael odobrio kopnenu operaciju!

21

00

Haos u Stocu: Sukob više desetina ljudi, nosili obilježja tzv. "Armije BiH"

20

59

Proglašena epidemija meningitisa, ovako se prenosi

