U Banjaluci 2. Međunarodna konferencija zdravstvenog turizma

Odbrojavanje je počelo, 2. Međunarodna konferencija zdravstvenog turizma „Booking Health in Srpska“ počinje već u utorak, a interesovanje učesnika premašuje očekivanja organizatora.

Konferencija će biti održana 24. i 25. marta u hotelu "Courtyard by Marriott" u Banjaluci i okupiće predstavnike zdravstvenih ustanova, turističkog sektora, institucija i međunarodnih partnera, s ciljem jačanja saradnje i daljeg razvoja zdravstvenog turizma u Republici Srpskoj.

Međunarodna konferencija zdravstvenog turizma

Događaj organizuju banjalučke agencije MedNet i Three Rocks, uz podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Fokus ovogodišnjeg izdanja je konkretno povezivanje domaćih zdravstvenih ustanova sa međunarodnim tržištem i pozicioniranje Republike Srpske kao prepoznatljive destinacije zdravstvenog turizma.

Prvo izdanje konferencije već je pokazalo značajan potencijal, više od 200 učesnika i 56 stručnjaka kroz 12 panel diskusija potvrdili su da postoji snažan interes za medicinske usluge koje nude ustanove u Republici Srpskoj.

Jedan od organizatora, Vladimir Blagojević, naglašava da domaći zdravstveni sektor raspolaže visokim standardima i stručnim kadrom, ali da je ključno dodatno međunarodno predstavljanje.

„Kvalitet usluga je na nivou evropskih standarda, ali taj potencijal tek treba snažnije predstaviti međunarodnom tržištu“, ističe Blagojević.

Važan iskorak u tom pravcu napravljen je nedavno u Beču, gdje je na događaju „Booking Health in Europe & Srpska“ predstavljeno 13 zdravstvenih ustanova i uspostavljeni prvi kontakti sa međunarodnim partnerima.

Ovogodišnja konferencija donosi bogat program koji uključuje panel diskusije, stručna predavanja i B2B susrete, uz učešće predstavnika jedne od vodećih svjetskih platformi za zdravstveni turizam, koja okuplja klinike iz više od 30 zemalja. To domaćim učesnicima otvara vrata ka globalnim mrežama i novim poslovnim prilikama.

Zdravstveni turizam danas podrazumijeva mnogo više od medicinskog tretmana, riječ je o integrisanom iskustvu koje povezuje zdravstvene usluge sa turizmom, smještajem i dodatnim sadržajima, čineći ga jednim od najbrže rastućih sektora u svijetu.