Mladenci su praznik ljubavi koji zapravo govori o žrtvi: Ovo su pravila i običaji koje se često zaboravljaju

Postoje praznici koji se ne obilježavaju glasno, ali u sebi nose jednu od najjačih poruka koje imamo. Mladenci su upravo takav dan. Na prvi pogled, to je običaj, pokloni, okupljanje, mladi bračni parovi.

A ispod toga, priča koja traje vijekovima i koja nema nikakve veze sa trendovima, nego sa vjerom, odanošću i onim što smo danas skoro zaboravili da izgovorimo naglas.

Priča o vjeri koja nije pregovarala

Sutra, 22. marta 2026. godine, Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Svetih četrdeset Mučenika Sevastijskih, vojnika rimskog cara Likinija koji su odbili da se odreknu hrišćanstva u vrijeme progona. Nisu pristali na kompromis, nisu tražili lakši izlaz, nisu pokušali da “preguraju” situaciju.

- Ne samo čast vojničku, no i tijela naša uzmi od nas; ništa nam nije draže i časnije od Hrista Boga našega.

Ova rečenica, koja se pripisuje jednom od vojnika, zapravo je suština cijele priče. U trenutku kada im je ponuđen izbor između vjere i života kakav su poznavali, oni nisu pregovarali.

Kazna je bila brutalna. Svukli su ih, vezali i bacili u ledeno jezero. Oko njih straža. Na obali toplo kupatilo, osvetljeno vatrom, kao iskušenje koje stoji tu, na dohvat ruke.

Jedan od njih nije izdržao. Krenuo je ka toplini, ali nije stigao. Tu se priča ne završava, nego tek počinje da dobija ono što je čini drugačijom.

Svjetlost koja mijenja tok priče

Te noći, prema predanju, desilo se nešto što niko nije očekivao. Voda oko vojnika počela je da se zagrijsva, a sa neba se spustila svjetlost. Na njihove glave položeno je 39 vijenaca.

Jedan je nedostajao.

Stražar koji je sve to posmatrao sa obale, skinuo je odjeću i ušao u vodu. U tom trenutku, postao je četrdeseti.

Sutradan, grad je izašao na obalu jezera. Niko nije mogao da povjeruje da su preživjeli noć u vodi pod ledom. Vlast je odlučila da ih pogubi i spali, a ostatke baci u jezero, pokušavajući da izbriše trag.

Tri dana kasnije, prema predanju, mučenici su se javili episkopu Petru i pozvali ga da pokupi njihove kosti. Te noći, jezero je svijetlelo kao da su zvijezde sišle na vodu. Svaka kost sijala je svojim sjajem.

Zašto se sutra slave Mladenci

Ovaj praznik sutra ima drugačiji oblik, ali ista suština. Običaj je da se daruju mladi bračni parovi, oni koji su se vjenčali između dva praznika Mladenaca. Na prvi pogled, to je lijep društveni ritual. U stvarnosti, simbolika je mnogo dublja.

Vijenci koji se pominju u ovoj priči nisu samo ukras. Oni su podsjetnik.

U crkvi, kada se ljudi vjenčavaju, na njihove glave stavljaju se vijenci. I oni imaju tri značenja. Carski, jer svako gradi svoj mali svijet. Mučenički, jer brak podrazumeva žrtvu. I vijenac vječne slave, kao podsjetnik da ljubav nije samo osjećaj, nego odluka koja traje.

Mladenci zato nisu samo dan za slavlje. Oni su podsjetnik da brak nije samo početak, nego zavjet. I da vjernost, ako ima smisla, mora da izdrži i ono što nije lijepo, ni lako, ni udobno.

