Vandalizam u Gračanici: Oskrnavljena crkva Vaznesenja Gospodnjeg

Crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici oskrnavila su nepoznata lica i ukrala prijestoni krst, izjavio je Srni sveštenik Dario Miletić.

Miletić je naveo da su u oltaru ispreturane stvari koje nisu polomljene, te da je sa vrata hrama nasilno skinut katanac.

On je rekao da je danas, prije pripreme za sahranu preminule žene iz ovog grada, uočio da je hram oskrnavljen, a o svemu je obavijestio policiju u Gračanici, koja je izvršila uviđaj.

"Krajem prošle sedmice sa crkvenjakom sam bio u hramu kako bismo ga uredili. U ned‌jelju sam obišao hram i sve je bilo u redu", izjavio je Miletić.

Gračaničku parohiju čine grad Gračanica i sela Lendići, Gornja Lohinja, Donja Lohinja, Tekućica i Suvo Polje.

Pisani podaci o crkvenom životu u Gračanici potiču iz 1656. godine, što je navedeno u jednom rukopisu Srpskog učenog društva, a riječ je o adresaru Pećke patrijaršije korištenom za raspise.