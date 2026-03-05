Logo
DEMOS ostaje bez još jednog poslanika

ATV

05.03.2026

14:50

0
Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а
Foto: ATV

Stranka DEMOS, koju predvodi Nedeljko Čubrilović, ostaje bez još jednog narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, javljaju banjalučki mediji.

Riječ je o Spomenki Stevanović, dugogodišnjoj bliskoj saradnici Nedeljka Čubrilovića.

Ona je juče na sjednici Predsjedništva Gradskog odbora DEMOS-a u Zvornik podnijela neopozivu ostavku na tu funkciju.

Неда Благојевић

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske imenovala Nedu Blagojević za pomoćnika ministra pravde

Kako tvrdi izvor "Srpskainfo" iz DEMOS-a, Stevanovićeva je na istoj sjednici najavila da prelazi u SNSD.

"Na sjednici je najavila da prelazi u SNSD. Navodno joj je ponuđeno da pređe u tu stranku, a zauzvrat će se naći na kompenzacionoj listi SNSD-a na predstojećim izborima", navodi izvor iz DEMOS-a.

Ovim DEMOS ostaje sa samo jednim poslanikom u Narodna skupština Republike Srpske, iako su nakon Opštih izbora 2022. godine imali ukupno 5.

Podsjećamo, DEMOS je u januaru ove godine napustio Čedomir Stojanović, čime je stranka ostala bez jedinog poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Škodom udario u semafor: Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

Prije toga DEMOS su napustila još tri poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i pojedini odbornici i stranački funkcioneri, čime je ova politička partija u posljednje vrijeme pretrpjela značajne kadrovske gubitke.

Spomenka Stevanović

Nedeljko Čubrilović

demos

SNSD

Narodna skupština Republike Srpske

