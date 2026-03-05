U ovom slučaju će Srpska plaćati dio alimentacije za djecu

Prijedlog zakona o izdržavanju djece koji je danas na sjednici na Sokocu utvrdila Vlada Republike Srpske podrazumijeva da u slučaju kada roditelji neodgovorno izvršavaju svoju obavezu iz sudske odluke u vezi finansiranja maloljetne djece, Srpska preuzima obavezu da uplaćuje određeni iznos alimentacije, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

Šeranić je na konferenciji za novinare rekao da su za podnošenje zahtjeva za alimentaciju potrebna dva dokumenta – odluka suda ili drugog nadležnog organa, kao i rješenje o izvršenju odluke suda.

Pravo se neće moći koristiti retroaktivno

Prema njegovim riječima, ovo pravo se neće moći koristiti retroaktivno, nego od dana podnošenja zahtjeva Fondu dječije zaštite.

Iznos alimentacije

Šeranić je precizirao da je iznos za uplatu alimentaciju 229 KM i više, zavisno od konkretne situacije.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ovim zakonom pokazuje senzibilitet prema djeci, a operativne stvari će sprovoditi Pravobranilaštvo i nadležne institucije.

On je najavio da se privodi kraju izrada izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti u vezi sa potrebom djece za dodatnim zbrinjavanjem.

Šeranić je dodao da je Vlada Republike Srpske danas prihvatila i informaciju o osnivanju odjeljenja za maloljetne delinkvente pri Zavodu za forenzičku psihijatriju na Sokocu.