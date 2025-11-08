Poznati pjevač šokirao priznanjem: ''Plaćao sam alimentaciju, pa saznao da dijete možda nije moje''

Pjevač Halid Muslimović otvorio je dušu u svojoj nedavno objavljenoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", šokirajući javnost priznanjem da je plaćao alimentaciju za kćerku Enu, a i dalje sumnja da je ona njegova nasljednica.

Halid se tri puta ženio, a u knjizi otkriva nepoznate detalje o bivšim vezama i brakovima.

- Za vrijeme srednje škole upoznao sam moju prvu ljubav u Prijedoru i istinski se zaljubio i zbog nje sam svaki vikend putovao iz Jasenica u Prijedor. Tom djevojkom sam se kasnije i oženio, ali brak nije dugo potrajao, jednostavno, bili smo mladi, nismo bili spremni za tako veliku stvar - prisjetio se Halid Muslimović na početku jedne od priča u svojoj knjizi, a zatim se osvrnuo na drugi brak iz kojeg je rođena djevojčica za koju folk pjevač ni danas ne zna da li je njegova.

- Bilo je prerano za ozbiljno vezivanje. U tom drugom braku nisam imao sreće jer je žena za koju sam vjerovao da će biti moja životna saputnica zapravo bila žena sklona avanturističkom načinu života, što je i mene navelo da vodim dvostruki život. Vidio sam da taj brak nema budućnost, između nas su odnosi s vremenom zahladili, jer su se emocije polako gasile i bilo mi je jasno da će se to sve okončati, ali sam pustio da se to samo od sebe desi - napisao je Muslimović pa nastavio:

- U periodu oko osam mjeseci smo bili razdvojeni i tada me je njen otac, koji me je volio kao svog sina, zamolio da se pomirimo i izgladimo odnose, na šta sam ja i pristao, cijenio sam mnogo tog čovjeka, a ne mogu reći da i nju nisam volio. Pomirenje se dogodilo na moru, oni su familijarno ljetovali u Poreču, a ja sam na poziv njenog oca došao i tu smo se pomirili. Njen otac je bio jedan divan čovjek, svjetskih manira. Volio sam ga kao svog najrođenijeg. Samo zbog njega sam odlučio da dođem i da pokušamo da obnovimo sve - prisjetio se Halid, a onda otkrio detalje životnog obrta koji mu se dogodio.

- Na moru u Poreču smo proveli nekoliko dana, bilo nam je lijepo. Po povratku s mora saopštila mi je da je u drugom stanju, ja sam, naravno, bio radostan. Rodila se prelijepa djevojčica Ena i sve je bilo u redu, međutim, odnosi su ponovo postali narušeni i mi smo se razdvojili. Ja sam za djevojčicu uredno plaćao alimentaciju, kupovao joj sve što treba, međutim, uskoro ću od tetke te moje druge supruge saznati da dijete vjerovatno nije moje, jer je ona za vrijeme dok smo bili razdvojeni imala muškarca s kojim se redovno viđala i da je ona u vrijeme kada je došla na more da se pomirimo bila trudna.

Pjevač je ispričao da je htio da uradi DNK analizu.

- Danas Ena živi u Beču, a ja sam pokušao da stupim u kontakt s njom. Ona je pristala, ali kada je majci rekla da će se vidjeti sa mom, ona joj je zabranila. Imao sam ideju da uradimo DNK kako bismo bili sigurni, jer postoje indicije da je Ena moja i ja bih to volio da znam, na stranu sve što je njena majka meni radila, to je dio moje prošlosti, mog života - rekao je Muslimović koji se i treći put oženio i sa tom suprugom je u braku.

- Moja treća supruga, s kojom i danas živim i s kojom imam potomstvo, jeste Adelisa Hodžić, koja se takođe bavi istim poslom kao i ja. Adelisa je rodom iz Lukavca. Ona je krajem 80-ih godina sa svojim bendom Đidi-miđi bila izuzetno popularna u tuzlanskom kraju, a upoznao sam je na jednom koncertu u Modriči.