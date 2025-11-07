Boban Rajović doživio neviđeni debakl

Naime, Boban se tada prisetio početka svoje karijere kada je imao zakazan koncert sa Nenadom Kneževićem Knezom u Švedskoj.

"Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi, nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: 'Bobane, šta je ovo?'. Ja mu kažem: 'Pa ne znam Nenade, ti si faca čoveče, ja tek počinjem karijeru'".

Boban Rajović je potom otkrio detalje kojima je nasmijao sve do suza.

"A gdje Bobane, vi moj poster sigurno nigdje niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: 'Jesmo, svuda izlijepljeni tvoji posteri'".

"On mi kaže; 'Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gdje ću ja sad', ja mu kažem: 'Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme'", otkrio je Boban kroz smijeh za "WTF radio".

Ni Danijela Martinović nije prodala nijednu kartu

Pjevačica Danijela Martinović (53), svojevremeno je u jednom emisiji ispričala da joj se u karijeri dogodilo da ne proda ni jednu jedinu kartu za svoj nastup.

"Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promijenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati 'Zovem te ja', 'Ide mi, u životu ide mi', 'Što sam ja, što si ti', 'Neka mi ne svane', nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo", otkrila je Danijela Martinović u emisiji "Spešal Hepi Šou".