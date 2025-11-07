Malo ko zna kako se stvarno zove Lepa Lukić, evo šta joj piše u ličnoj karti

Pjevačica Lepa Lukić na muzičkoj sceni traje decenijama, tačnije od davne 1964. godine, a u javnosti se nikada nije predstavljala svojim pravim imenom i prezimenom.

Zato mnogi ne znaju da se ona zapravo zove Lepava, pa je nadimak Lepa zapravo i logičan. Međutim, ono što je još interesantnije jeste da se ne preziva Lukić, već Mušović.

Pjevačica je ime promijenila još na početku karijere, kako je pričala, da bi bilo upečatljivo i ostalo u pamćenju publici.

Lepa Lukić otkrila je kako se njeguje i šta je “ključ” njenog izgleda. Pjevačica je prvo govorila o energiji koju posjeduje i kojoj se mnogii dive.

''Ne znam odakle mi toliko energije poslije toliko godina, od Boga. Nema tajne, takva mi je genetika'', rekla je Lepa Lukić, a zatim je otkrila da li ima neki “eliksir mladosti” jer se decenijama ne mijenja.

''Ne pijem ništa, samo se njegujem. Imam dobru kozmetiku, njegujem se, a ništa nisam radila na licu, niti bih. Ta kozmetika koju koristim košta 1.500 evra cijeli set i ja mjesečno otplaćujem po 50 evra i to ne osjetim. To kupujem na godišnjem nivou'', rekla je Lepa Lukić.

Ona je zatim otkrila kako to da nikada ništa nije uradila na svom licu, za razliku od njenih koleginica koje redvono rade botoks.

– Što bih radila nešto na sebi kada sam prirodno lijepa? Oni koji rade to sa svojim licem su ružni, čim to rade. Oni stalno hoće nešto novo. Sada sam bila kod Bokija 13 u Makedoniji i pošto sam kod njega odsjela kući on mi kaže pred emisiju:

– Hoćeš da dovedem čoveka da ti udari botoks i da ne platiš?

Rekoh:

''Da mi plati sto hiljada, a ne ja njemu da platim, ne bih uradila. Ti nemoj mene da tjeraš da to uradim, jer ja to ne radim! Kome to treba neka se buši'', rekla je pjevačica Lepa Lukić za Informer.