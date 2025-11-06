Logo

Dženifer Lopez odbila ulogu u erotskom filmu: Koleginicu scena lansirala u zvijezde

06.11.2025

20:21

Komentari:

0
Џенифер Лопез одбила улогу у еротском филму: Колегиницу сцена лансирала у звијезде
Foto: Instagram/@jlo/screenshot

Dženifer Lopez odbila je ulogu u filmu "Nevjerna žena" ("Unfaithful") iz 2002. godine koja je njenu koleginicu Dajan Lejn lansirala u zvijezde.

U Holivudu jedna uloga često može da obilježi nečiju karijeru, ali i da postane gorko žaljenje za one koji su je odbili.

Gaze šestu i sedmu deceniju, a izgledaju kao tinejdžerke: Glumice svojim seksepilom mame uzdahe svih muškaraca

Upravo to se dogodilo Dženifer Lopez, koja je svojevremeno rekla "ne" ulozi u erotskoj drami "Nevjerna žena".

Film je kasnije proslavio Dajan Lejn i donio joj nominaciju za Oskara, dok Lopez danas priznaje da tu odluku i dalje smatra velikom greškom.

64744c45205bc Ognjen Vranjes

Fudbal

Ognjen Vranješ završio fudbalsku karijeru

Početkom dvijehiljaditih, Dajan Lejn je već bila priznata glumica, ali još uvijek je čekala ulogu koja će je potpuno afirmisati. Ta prilika stigla je upravo sa filmom "Nevjerna žena", u kojem tumači Koni Samer, ženu iz mirnog Njujorškog predgrađa koja započinje strastvenu aferu sa šarmantnim Francuzom, koga igra Olivije Martinez.

Kada njen suprug, u interpretaciji Ričarda Gira, otkrije istinu, slijedi niz dramatičnih posljedica.

Film je postao veliki hit, a Dajan Lejn je za svoju izuzetnu izvedbu osvojila brojne nominacije, među kojima su i one za Oskara i Zlatni globus.

Iako nijednu nagradu nije ponijela, ova uloga joj je donijela status prave holivudske zvezde i otvorila vrata mnogim prestižnim projektima, prenosi Informer.

Podijeli:

Tagovi:

Dženifer Lopez

glumica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

Scena

Sidni Svini uhvaćena u zagrljaju kontroverznog menadžera

4 h

0
Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

Scena

Razotrkrila ljubavnu tajnu: Atina ferari otkriva sve o aferi sa Darkom Lazićem

10 h

0
Никола Роквић објавио емотивне стихове на 4. годишњицу од смрти оца Маринка

Scena

Nikola Rokvić objavio emotivne stihove na 4. godišnjicu od smrti oca Marinka

12 h

0
Њој је Тома Здравковић посветио "За Љиљану": Науку и бијели мантил замијенила глумом

Scena

Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

21

44

Četiri horoskopska znaka koje svi žele za prijatelje

21

43

Greškom ga pustili iz zatvora: Bili se svojevoljno sa osmijehom vratio na robiju

21

33

Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

21

32

Fanatik autom pogazio više ljudi: Naredio mi je da se žrtvujem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner