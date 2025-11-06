Dženifer Lopez odbila ulogu u erotskom filmu: Koleginicu scena lansirala u zvijezde

Dženifer Lopez odbila je ulogu u filmu "Nevjerna žena" ("Unfaithful") iz 2002. godine koja je njenu koleginicu Dajan Lejn lansirala u zvijezde.

U Holivudu jedna uloga često može da obilježi nečiju karijeru, ali i da postane gorko žaljenje za one koji su je odbili.

Upravo to se dogodilo Dženifer Lopez, koja je svojevremeno rekla "ne" ulozi u erotskoj drami "Nevjerna žena".

Film je kasnije proslavio Dajan Lejn i donio joj nominaciju za Oskara, dok Lopez danas priznaje da tu odluku i dalje smatra velikom greškom.

Početkom dvijehiljaditih, Dajan Lejn je već bila priznata glumica, ali još uvijek je čekala ulogu koja će je potpuno afirmisati. Ta prilika stigla je upravo sa filmom "Nevjerna žena", u kojem tumači Koni Samer, ženu iz mirnog Njujorškog predgrađa koja započinje strastvenu aferu sa šarmantnim Francuzom, koga igra Olivije Martinez.

Kada njen suprug, u interpretaciji Ričarda Gira, otkrije istinu, slijedi niz dramatičnih posljedica.

Film je postao veliki hit, a Dajan Lejn je za svoju izuzetnu izvedbu osvojila brojne nominacije, među kojima su i one za Oskara i Zlatni globus.

Iako nijednu nagradu nije ponijela, ova uloga joj je donijela status prave holivudske zvezde i otvorila vrata mnogim prestižnim projektima, prenosi Informer.