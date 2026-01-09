Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

Bivši guverner Ilionisa Rod Blagojević rekao je da je danas Kristijan Šmit, koji razgrađuje autonomiju srpskog naroda, zaprijetio krivičnim gonjenjem svakoga u Republici Srpskoj ko slavi Dan Republike, ono što je u suštini 4. jul za Amerikance.

"Možete li da zamislite šta bismo mi Amerikanci uradili da nam neki strani birokrata iz druge zemlje kaže da ne smijemo da slavimo 4. jul", upitao je Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa.

Blagojević je podsjetio da je prije dva dana srpski narod u Republici Srpskoj proslavio Božić prema pravoslavnoj tradiciji.

"Dok su se radovali i molili za mir, dobru volju i bratstvo, važno je da podsjetimo američki narod na napore da se uništi Republika Srpska — odana i vjerna tvrđava judeo-hrišćanskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu", naveo je Blagojević na Iksu.

Two days ago, the Serbian people in the Republic of Srpska, celebrated Christmas according the Eastern Orthodox Christian tradition. As they rejoiced in the good tidings of the day and prayed for peace, goodwill, & brotherhood, it is important to shout out to the American people… — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) January 9, 2026

Napomenuo je da se 30 godina nakon što je Dejtonski sporazum 1995. godine okončao rat u BiH, srpskim narodom pokušava da vlada ne na izabrani administrator iz druge zemlje sa neograničenim i neustavnim ovlašćenjima.

Prema riječima Blagojevića, taj administrator postepeno razgrađuje autonomiju srpskog naroda sa ciljem ukidanja samouprave Srpske i upijanja hrišćanske manjine u muslimansko većinsko stanovništvo pod iranskim uticajem u srcu Evrope.

"Danas je visoki predstavnik iz EU, Kristijan Šmit zaprijetio krivičnim gonjenjem svakoga u Srpskoj ko god slavi ono što je u suštini njihov 4. jul. Šokantno, ali istinito", istakao je Blagojević.