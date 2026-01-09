Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

Miodrag Jovanović iz Leskovca, čiji je nestanak prethodnih dana prijavila supruga, pojavio se u Policijskoj upravi u Leskovcu, gdje je dao izjavu da nije bio nestao, već da je, kako se nezvanično saznaje, svojevoljno napustio porodični dom zbog narušenih odnosa sa suprugom.

Kako je potvrđeno za lokalne medije, Jovanović se sam javio policiji i tom prilikom izjavio da je od kuće otišao svjesno i bez namjere da njegov odlazak bude prijavljen kao nestanak.

Podsjetimo, njegov nestanak je policiji prijavila supruga, koja je u izjavama za medije navela da se Miodrag nije vratio kući od 27. decembra, da mu je telefon bio isključen, kao i da je posljednja poruka koju je od njega dobila glasila: 'Milice, čuvaj djecu'.

Zanimljivosti Filmska prevara: Kupovao stvari na internetu, pa ih prodavao kao "drevne artefakte

Ona je apelovala na javnost za pomoć, navodeći da se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji i da nema osnovne uslove da prehrani djecu, dok za supruga nema nikakve informacije.

Nestanak prijavljen policiji

Nakon prijave, policija je potvrdila da je slučaj evidentiran i da se postupa po prijavi nestanka, sve do trenutka kada se Jovanović lično javio policiji.

Svijet Ministar rata poletio "avionom sudnjeg dana"

Iz Policijske uprave Leskovac navode da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela, s obzirom na to da je riječ o punoljetnoj osobi koja je imala pravo da se udalji od mjesta stanovanja, te da je postupanje policije okončano njegovim javljanjem.

Raniji navodi o nestanku i apelima za pomoć bili zasnovani na izjavama supruge i dostupnim informacijama u tom trenutku, dok novi podaci proizlaze iz izjave Miodraga Jovanovića date policiji.

(Jugmedia)