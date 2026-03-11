Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

Ovaj trio odavno nije fantastiko. Rat je na svim frontovima, ovih dana posebno na relaciji Nebojša Vukanović Jelena Trivić. Vukanoviću je zasmetalo što ga članovi njene stranke ne doživljavaju kao kandidata za važne funkcije. Za ATV najglasniji hercegovački tribun kaže da su Trivić i Stanivuković opet u talu.

"Preko posrednika razmjenjuju podršku, vidjeli smo da najbliži saradnici Draška Stanivukovića poput Igora Radojičića predlažu Jelenu Trivić. Najbliži saradnici Jelene Trivić predlažu Draška Stanivukovića i to gospođa Trivić treba da pojasni svojim pristalicama", rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Jelena Trivić danas ne pojašnjava. Kaže da se o kandidatima mora pričati na sastanku i da je iz Narodnog fronta poziv za sastanak otišao još 22.02.

"Mi smo pozvali na taj razgovor i čekamo još odgovore iz naših opozicionih drugih stranaka sa kojima imamo saradnju, neću ulaziti u pojedinačna imena i kandidature jer ne znam kako da se dogovorimo oko kandidatura ako još nismo sjeli", rekla je Jelena Trivić, predsjednik Narodnog fronta.

"Naravno da nije bilo poziva za sastanak i ja mogu da razgovaram sa Brankom Blanušom. Meni je bitno da Lista za pravdu i red i SDS naprave dogovor", rekao je Vukanović.

Prvi poziv očigledno nije dobro prošao pa šefica Narodnog fronta danas ponovo piše i poziva. Ako nismo za pregovaračkim stolom šanse za pobjedu su male, stoji u saopštenju.

Ova priča Drašku Stanivukoviću nije uopšte bitna. O ratu u opoziciji će kaže kada završi rat na Bliskom istoku.

"Kada izađemo iz krize koja je veoma bliska, Bliskog istoka i kada budemo intenzivno sjedili a već smo počeli ja sam za to da se mi dogovorimo pa onda vama kažemo a sve do tada to nije moja tema", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

A upravo tema kandidata na predstojećim izborima za opoziciju je najbolnija i još odavno ne kamen nego stijena spoticanja. Nebojša Vukanović zapikao je fotelju srpskog člana Predsjedništva BiH, članovi stranaka koje predvode Trivić i Stanivuković ovih dana u javnosti ime Nebojše Vukanovića ni da pomenu. Kod njega je to izazvalo ljutnju pa je nekadašnje saborce počastio salvom uvreda.