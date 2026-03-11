Kamion pregazio bicikl: Nezgoda u Banjaluci

Autor:ATV
Više policajaca vrši uviđaj na mjestu udesa kod Jelšingrada u Banjaluci, u kojem su učestvovali kamion i bicikl.
Kako javljaju čitaoci “Nezavisnih” sa lica mjesta, pregažen je bicikl, a nedaleko od njega nalazi se kamion.
Za sada nema zvaničnih informacija da li ima povrijeđenih u ovoj saobraćajnoj nezgodi.
Nakon što se oglasi policija, biće poznato više detalja.
