Kamion pregazio bicikl: Nezgoda u Banjaluci

Više policajaca vrši uviđaj na mjestu udesa kod Jelšingrada u Banjaluci, u kojem su učestvovali kamion i bicikl.

Kako javljaju čitaoci “Nezavisnih” sa lica mjesta, pregažen je bicikl, a nedaleko od njega nalazi se kamion.

Za sada nema zvaničnih informacija da li ima povrijeđenih u ovoj saobraćajnoj nezgodi.

Nakon što se oglasi policija, biće poznato više detalja.